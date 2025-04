Foto: Reprodução O POVO Capa da edição de terça-feira, 22 de abril de 2025

O papa Francisco morreu na manhã da segunda-feira, 21/4, aos 88 anos. O argentino Jorge Jorge Mario Bergoglio foi o primeiro pontífice do continente americano e do Hemisfério Sul. Francisco assumiu o comando da Igreja Católica em março de 2013 e sua partida ocorreu um dia depois de se pronunciar na sacada da Basílica de São Pedro para a mensagem de Páscoa Urbi et Orbi. A morte do papa foi manchete da edição e também foi tema do caderno especial intitulado "Francisco, um coração simples".