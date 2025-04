Apesar de queda nacional, preço dos combustíveis sobe no Ceará no mês

Foto: FERNANDA BARROS No início de abril, O POVO mostrou que o médio da gasolina no Ceará passou de R$ 6,14 para R$ 6,49 em uma semana

Os preços dos combustíveis mantiveram estabilidade em abril e alcançaram o menor patamar em dois meses no mercado nacional. Em igual período, os motoristas cearenses sentem efeito contrário nos postos de combustíveis e o preço chegou a subir até 4,9%. No mês, preços de gasolina e etanol subiram, enquanto diesel caiu.

Os dados fazem parte do Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade, Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade, desenvolvido em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Segundo o levantamento, ao fim da segunda semana de abril, o preço médio da gasolina comum no Estado subiu R$ 0,16, o equivalente a 2,5%, e chegou a R$ 6,51, a segunda maior alta do País.

Leia mais Preços da gasolina e do etanol disparam 5,7% no Ceará em uma semana

Sobre o assunto Preços da gasolina e do etanol disparam 5,7% no Ceará em uma semana

Já no caso do etanol, o aumento captado no período foi de R$ 0,26, ou 4,9%, o maior do País no período, fazendo com que o preço na bomba chegasse a R$ 5,29.

Apenas o diesel S-10 houve queda de preços no Ceará - ainda que menor que a média nacional. Segundo os dados, o preço médio reduziu R$ 0,06, enquanto a queda na média nacional foi de R$ 0,09.

O alívio no preço do diesel nos postos de combustível de Ceará fez com que o preço caísse 1% e chegasse a R$ 6,55.

Preço médio dos combustíveis - ao fim da 1º quinzena de abril

Gasolina Comum (Ceará): R$ 6,51 (+2,5%)

Gasolina Comum (Média nacional): R$ 6,41 (-0,02%)

Gasolina Comum (Média nacional): R$ 6,41 (-0,02%) Etanol (Ceará): R$ 5,29 (+4,9%)

Etanol (Média nacional): R$ 4,39 (-0,51%)

Etanol (Média nacional): R$ 4,39 (-0,51%) Diesel S-10 (Ceará): R$ 6,55 (-1%)

Diesel S-10 (Média nacional): R$ 6,39 (-1,36%)

Fonte: Fipe/com informações da Valoe, ANP, IPC-Fipe e IBGE

Mais notícias de Economia