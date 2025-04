Brics: Tarifaço e fundo ambiental são prioridades

Enfrentar a crise comercial e tarifária, e pressionar países mais ricos a aumentarem investimentos em fundos de combate às mudanças climáticas. Esses são dois temas prioritários para a presidência brasileira do Brics a serem abordados no encontro hoje, 28, e amanhã, 29, entre os chanceleres do países que compõem o bloco, no Rio de Janeiro. Até o momento, o grupo é formado por 11 países: África do Sul, Brasil, China, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia, Índia, Irã, Rússia e Arábia Saudita, como membro convidado. Além desses, participam das reuniões outros países como convidados. Estão previstas três sessões, em que os chanceleres têm o papel de preparar as decisões que serão tomadas pelos líderes dos países membros a cúpula final.(Agência Brasil)