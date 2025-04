CEU São Jorge Guerreiro realiza carreata anual em homenagem ao santo

Foto: Jonathan Sales/CEU São Jorge Guerreiro Centro Espírita promoveu carreata em homenagem a São Jorge pelas ruas de Fortaleza

Em uma ação de fé e festividade, aconteceu neste domingo, 27, a quarta carreata e feijoada de São Jorge, promovida pelo Centro Espírita de Umbanda São Jorge Guerreiro (CEU). Cerca de 300 umbandistas e visitantes se reuniram para o percurso e para a feijoada depois que os veículos retornaram ao terreiro.

O evento anual acontece desde 2022, conta a Mãe de Santo Dulcimar, e surgiu de uma promessa feita pela filha biológica, Mãe Amanda de Oxóssi, para que a mãe se recuperasse de um problema de saúde.

A intenção inicial era fazer um evento único, mas Dulcimar explica que o evento ganhou maiores proporções e todos os anos, quando se aproxima a época, “os filhos ficam cobrando a carreata”.

Este ano, a carreata obteve apoio da Secretaria da Regional 8 e do Corpo de Bombeiros do Ceará, que acompanhou o percurso. A reunião também chamou a atenção de alguns moradores das vizinhanças por onde o cortejo passava, que saiam para a rua para vê-lo.

Na chegada, aconteceu a entrada da imagem de São Jorge, momento esperado pelos umbandistas.

Entrada da imagem de São Jorge no Centro Espírita de Umbanda Crédito: Jonathan Sales/ CEU São Jorge Guerreiro

A Umbanda é uma religião de matriz africana que possui sincretismo com o catolicismo, e São Jorge é Ogun, orixá do ferro, da guerra e da tecnologia, que simboliza a força, a coragem e a inovação. O santo, que é padroeiro do Rio de Janeiro, é celebrado no dia 23 de abril.



E foi justamente o sincretismo religioso que chamou a atenção da professora aposentada Cris Menezes. Ela compareceu ao evento após ser convidada pela sobrinha, que frequenta o terreiro. A docente conta que foi um momento muito bonito e se comprometeu a participar nos próximos anos.

“Foi muita emoção, e me comprometi a não faltar nenhuma (carreata). As músicas me lembram a minha infância”, relata.

Também foi a primeira vez que Raiane Rodrigues participou da homenagem a São Jorge, e diz que o momento fez despertar a vontade de frequentar o terreiro.

“Eu retorno aqui muitas vezes por causa da mãe de santo, a Mãe Dulcimar e a Mãe Amanda também…Espero participar da próxima, só que (desta vez) dentro da Casa”.

Luis Gustavo Colares, de apenas 3 anos de idade, participa do evento desde a primeira edição, quando tinha apenas meses de vida. Ele e os pais, Lia e Paulo, são filhos de santo e o casal frequenta o Centro Espírita há quatro anos.

Luis Gustavo, 3, participou da carreata e feijoada com os pais, Lia e Paulo Crédito: Jonathan Sales/CEU São Jorge Guerreiro

“Ele não falta uma gira, foi muita oração para ele ficar bom”, justifica a mãe, pois, em 2021, Gustavo nasceu prematuro e teve que ficar meses no hospital até se recuperar. No dia seguinte, após ter alta, a mãe o levou para a gira para agradecer pela sua recuperação. O garoto dormiu durante a carreata, mas conseguiu aproveitar a festa com os pais.



Influencer umbandista também participou da carreata



A influencer umbadnista conhecida como Karol da Farrapo, que acumula mais de 100 mil seguidores no Instagram, conta que foi convidada para participar da carreata e feijoada. Ela explicou que utiliza as redes sociais para mostrar a sua religião, falando sobre os espíritas e cantando as cantigas dos orixás.

Karol revela que ficou muito emocionada no evento e que, ao saber sobre a organização, "percebeu a força da ancestralidade presente".

"(Este evento) mostra que somos capazes de estar juntos, festejando nossa saúde, a força que São Jorge guerreiro entrega e entregou para esta casa. Estou muito feliz e honrada de ter sido chamada".