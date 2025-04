AGU acusa Meta de enriquecer com anúncios

A ADVOCACIA-GERAL da União (AGU) apresentou ontem uma Ação Civil Pública pedindo a condenação da Meta, controladora do Whatsapp, Facebook e Instagram, por enriquecimento ilícito e danos morais coletivos causados por falhas na verificação de anúncios fraudulentos que utilizam imagens do governo. A ação pede que seja coibido o uso indevido de símbolos e marcas do governo, bem como de imagens e vídeos de autoridades públicas. "Foi identificado que ao menos 1.770 anúncios foram publicados com o objetivo de aplicar golpes contra os usuários dessas redes. As publicações utilizavam indevidamente símbolos de órgãos oficiais e imagens de autoridades". (Agência Brasil)