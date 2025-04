Com vestidos iguais, famosas passam por 'saia justa' em festa da Globo https://www.terra.com.br/diversao/gente/com-vestidos-iguais-famosas-passam-por-saia-justa-em-festa-da-globo,e149111d975d98a11fa1af6c9322d238ejuiqpvt.html?utm_source=clipboard

Foto: Montagem sobre reprodução / TV Globo Carol Marra, Beatriz Reis, Giovanna Ewbank, Giullia Buscacio, Taís Araujo e Giovanna Lancelotti usaram vestidos iguais na festa de 60 anos da Globo

Várias celebridades desfilaram roupas de estilistas famosos na festa de 60 anos da Globo, que aconteceu na noite de ontem. No entanto, algumas duplas foram com roupas iguais à festa, como foi o caso da ex-BBB Beatriz Reis e da atriz Carol Marra, que escolheram o mesmo vestido da grife Vitor Zerbinato. As atrizes Taís Araujo e Giovanna Lancelotti foram com a mesma roupa da marca Maison Alaia, ao passo que as também atrizes Giovanna Ewbank e Giullia Buscacio escolheram um longo azul da Self-Portrait.