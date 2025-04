Hulk ultrapassa Neymar em ranking mundial

Foto: Rafael Ribeiro/CBF Atacante Hulk no jogo Flamengo x Atlético-MG, no Maracanã, pela final da Copa do Brasil 2024

Atacante do Atlético-MG, Hulk ultrapassou Neymar em ranking mundial de gols e se tornou o brasileiro em atividade com mais gols em jogos oficiais após ter marcado ontem o gol de empate contra o Maringá (2 a 2). O paraibano ultrapassou Neymar em ranking mundial de gols e se tornou o brasileiro em atividade com mais gols em jogos oficiais, com 443 gols - Neymar tem 442 gols. Hulk ocupa agora a nona colocação no ranking mundial de artilheiros que ainda estão em atividade. O português Cristiano Ronaldo está na liderança, seguido por Messi e Robert Lewandowski.