Polícia identifica autor de mensagem falsa que usava nome de Elmano para pedir dinheiro

Foto: JÚLIO CAESAR ELMANO publicou alerta sobre o falso pedido

Um homem suspeito de ter simulado uma mensagem de SMS do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), foi identificado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), nesta terça-feira, 29. Ele foi encaminhado a Delegacia Regional de Aracati, onde prestou esclarecimentos a respeito do caso.



De acordo com a investigação, o homem, de 32 anos, afirmou ter enviado a mensagem em tom de brincadeira a um colega de trabalho, que não foi identificado. O colega capturou a tela do aparelho, sem incluir as informações do contato do homem, e reproduziu a mensagem em uma rede social, no intuito de alertar sobre uma tentativa de golpe.

A Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) está encarregada da apuração do caso e segue em investigação para confirmar se não houve nenhuma vítima lesada financeiramente.

A mensagem repercutiu até o governador publicar, na manhã desta segunda-feira, 28, o alerta de que golpistas estariam se passando por ele para pedir dinheiro.

"Alerta! Golpistas estão se passando por mim para ganhar dinheiro. Não caiam em golpes. Se você receber essa mensagem, denuncie!", escreveu o petista nos stories do Instagram.

Juntamente com o texto, Elmano compartilhou a imagem de um SMS com golpistas se passando pelo governador. "Olá, aqui é Elmano de Freitas, governador do Estado do Ceará. Informou que, devido a um equívoco em uma transferência via PIX, necessito complementar o valor destinado ao pagamento dos servidores públicos. Resta um valor de R$ 100,00. Poderia, por gentileza, colaborar? Reembolsarei o valor na próxima segunda-feira", diz a mensagem.