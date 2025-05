Miriam Leitão é eleita para a Academia Brasileira de Letras

Foto: João Cotta/TV Globo Miriam Leitão, jornalista

São Paulo, 30 - A jornalista e escritora Miriam Leitão foi eleita imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) ontem, 30. Aos 72 anos, ela ocupará a cadeira 7, que pertenceu ao cineasta Cacá Diegues, morto em fevereiro.

A eleição aconteceu na sede da ABL no Rio de Janeiro, com urnas eletrônicas cedidas pelo TRE-RJ. Miriam venceu com 20 votos, superando o ex-senador e ministro Cristovam Buarque, que recebeu 14 votos. No total, 16 nomes estavam inscritos na disputa, incluindo Tom Farias, Rodrigo Cabrera Gonzales e Edir Meirelles

Desde 1991 no Grupo Globo, Miriam é atualmente colunista em O Globo e comentarista na TV, além de âncora da Globonews. Como escritora, tem 16 livros publicados, entre títulos de não ficção, crônica, romance e livros infantis.

Há outras duas cadeiras vagas na Academia, que pertenceram a Heloisa Teixeira e Marcos Vilaça. Entre os candidatos, estão o poeta e tradutor Paulo Henriques Britto, o advogado José Roberto de Castro Neves e o escritor Rodrigo Lacerda. As próximas votações estão marcadas para os dias 22 e 29 de maio.