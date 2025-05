Após oito quedas consecutivas, o dólar subiu ontem, mas manteve-se abaixo de R$ 5,70 e fechou o mês com queda. A bolsa de valores chegou a cair quase 1% iniciou o dia em baixa, mas ganhou força no fim da tarde e fechou estável. O dólar comercial encerrou a quarta-feira vendido a R$ 5,677, com alta de R$ 0,046 ( 0,83%). Apesar da alta, o dólar encerrou abril com queda de 0,5%. (Agência Brasil)