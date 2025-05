Anvisa retoma suspensão de Colgate

Foto: Reprodução/Amazon.com Interdição do Colgate Total Clean Mint foi suspensa após a fabricante entrar com recurso. Agora, volta a vigorar

A interdição cautelar do creme dental Colgate Total Clean Mint, determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 27 de março último, foi retomada, conforme nota do órgão divulgada na última quarta-feira, 30.

A suspensão foi motivada por reclamações de consumidores, que relataram reações adversas após utilizarem o produto, como boca seca, vermelhidão, inchaço e dormência nos lábios estavam entre as principais queixas. A interdição cautelar, porém, não implica recolhimento do produto das prateleiras. A Colgate entrou com um recurso contra a decisão da Anvisa dias depois. Ação que, afirmou a empresa, suspenderia a interdição do órgão. (Mateus Brisa, Mariana Fernandes e Carlos Daniel)