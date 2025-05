Cantora Nana Caymmi morre no Rio de Janeiro

Foto: Lívio Campos/ Divulgação Morre cantora brasileira Nana Caymmi

Morreu ontem, 1º, a cantora Nana Caymmi, aos 84 anos, no Rio de Janeiro. A artista estava internada desde agosto para tratar uma arritmia cardíaca. A causa da morte, no entanto, ainda não foi divulgada. Nana é considerada uma das vozes mais emblemáticas da música brasileira. As informações são do portal O Globo.

A cantora foi internada há nove meses na Clínica São José, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Durante esse período, passou por procedimentos delicados, como cateterismo e traqueostomia.

Na última terça-feira, dia 29 — data em que completou mais um aniversário —, recebeu reposição de glicose e teve sua medicação ajustada. A artista nasceu no dia 29 de abril de 1941, no Rio de Janeiro. Dinahir Tostes Caymmi — mais conhecida como Nana Caymmi — foi a primogênita do casal formado pelo cantor e compositor Dorival Caymmi e pela cantora Stella Maris.

Na época em que nasceu, o seu pai já era considerado um das figuras mais conhecidas no rádio com o sucesso "O que é que a baiana tem?", imortalizada na voz de Carmen Miranda. Após ela, vieram os irmãos Dori, em 1943, e Danilo, em 1948 — todos seguiram a mesma trilha da música, formando uma das famílias mais emblemáticas da MPB.