Foto: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO O CARRO subiu a calçada e derrubou a grade da Linha Nordeste

Um motorista perdeu o controle de um caminhão-tanque e atingiu a grade de proteção do VLT, ontem, 1º, na Via Expressa, no cruzamento da rua Juvêncio Vasconcelos com a avenida Almirante Henrique Saboia, no bairro Mucuripe, em Fortaleza. Conforme os agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) que atenderam a ocorrência, o motorista alegou que faltou freio na parte que fica o tanque, vindo a perder o controle do veículo. Não houve feridos no acidente. (Mirla Nobre)