MS recebe 1,3 milhão de vacinas

O primeiro lote escalonado de 1,3 milhão de vacinas contra a Covid-19 de um total de 7,4 milhões de doses chegou ontem, 1º, no Brasil. Os imunizantes foram recebidos no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O ministro disse que trata-se da vacina mais atualizada do momento, e a imunização vai atender primeiramente os grupos prioritários. A vacina é recomendada para crianças menores de 5 anos, idosos, gestantes e grupos especiais, como imunocomprometidos, ribeirinhos, quilombolas e pessoas com comorbidades. A população adulta que ainda não tomou nenhuma dose também deve se vacinar. A distribuição e entrega das vacinas deve ser iniciada na próxima semana. (Agência Brasil)