Fortaleza tem apenas 8 dos 33 trechos próprios para banho de mar no fim de semana, segundo boletim da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). O setor Centro concentra a maioria dos trechos apropriados para os banhistas, com seis pontos liberados entre as praias do Meireles e de Iracema. Já o setor leste, que inclui as praias do Titanzinho e Abreulândia, conta com apenas dois trechos próprios. (VIctor Marvyo, especial para O POVO)