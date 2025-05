Após 29 anos, Gregg Popovich deixa cargo de treinador do San Antonio Spurs

Foto: reprodução/spurs no Instagram Treinador Gregg Popovich passando instrução para os jogadores do San Antonio Spurs

Com cinco títulos em seis finais de NBA, o experiente técnico Gregg Popovich se aposenta como treinador após 29 temporadas no comando dos San Antonio Spurs. Aos 76 anos de idade, o treinador chegou a ser afastado de suas funções após sofrer um AVC e agora será o presidente de operações da franquia texana. Para o seu lugar, foi efetivado Mitch Johnson, auxiliar técnico da equipe desde 2019.

"Embora meu amor e paixão pelo esporte permaneçam, decidi que é hora de me aposentar como técnico principal. Sou eternamente grato aos maravilhosos jogadores, técnicos, comissão técnica e torcedores que me permitiram servi-los como técnico principal do Spurs. Estou animado com a oportunidade de continuar apoiando a franquia, a comunidade e a cidade que são tão significativas para mim", afirmou o agora, ex-treinador.

"Coach Pop", como é carinhosamente conhecido pelos fãs da NBA, é o treinador com mais vitórias na história da liga, 1.442, foi o técnico do ouro olímpico americano nos jogos de Tóquio em 2021, venceu três vezes o prêmio de melhor treinador da NBA e possui mais títulos, cinco, do que 25 franquias da liga.

Entre os técnicos com mais títulos, Popovich está na terceira colocação, empatado com Pat Riley e John Kundla, atrás somente de Red Aurbach, que tem nove títulos, e Phil Jackson, que possui onze.

Após o fim da segunda dinastia dos Chicago Bulls, foi o Spurs de Popovich que se tornou a equipe a ser batida na liga. Com uma equipe que começou com David Robinson e Tim Duncan como estrelas, e que posteriormente foi reforçada com nomes como Tony Parker e Manu Ginóbili, conquistou quatro títulos em um período de oito anos (1999-2007).

Em 2014, já com Ginóbli, Parker e Duncan na reta final de carreira, Pop fez um time capaz de vencer o forte Miami Heat de Lebron James, Dwayne Wade e Chris Bosh, que havia vencido os últimos dois títulos, inclusive derrotando o Spurs em 2013.

A equipe que contava com a liderança do jovem em ascensão Kawhi Leonard e com o brasileiro Tiago Splitter venceu a equipe da Flórida em cinco jogos e garantiu o quinto título da era Popovich. Após a conquista, o treinador teve conflitos com Leonard em 2018, contribuindo para sua troca aos Toronto Raptors e desde 2019, não conseguiu levar a franquia do Texas aos Playoffs.

Nem mesmo as chegadas do fenômeno francês Victor Wembanyama e do experiente armador Chris Paul foram suficientes para colocar o Spurs na pós-temporada, uma vez que além dos problemas de saúde do treinador, a equipe terminou com uma campanha de 34 vitórias e 48 derrotas.