Mulher é executada dentro de ônibus em Fortaleza

Foto: reprodução/vídeo Mulher foi morta a tiros dentro de ônibus

Uma vítima do sexo feminino foi executada dentro de um ônibus na avenida Sargento Hermínio, em Fortaleza, nesta sexta-feira, 2.

Conforme informes de fonte policial, a mulher estava em uma parada de ônibus quando indivíduos em bicicletas teriam chegado ao local efetuando disparos contra a vítima.

Tumulto e correria e entre passageiros

Nesse momento o ônibus parava para embarcar passageiros e a mulher entrou no coletivo se refugiando, no entanto os criminosos seguiram com os tiros. A vítima morreu no local.

Houve tumulto no ônibus e correria entre os passageiros. Algumas pessoas se esconderam debaixo dos assentos do coletivo.

A Polícia Militar foi acionada para o local, além do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima tinha 37 anos de idade possuía antecedentes por lesão corporal, roubo a pessoa e furtos.

Por meio de nota, o Sindiônibus informou que o ônibus operava a linha Antônio Bezerra/Sargento Hermínio/Centro.

"O coletivo trafegava pela avenida Sargento Hermínio quando, ao realizar parada entre as ruas Aristides Barreto Neto e Odete Pacheco, foi atingido por disparos efetuados por duas pessoas que estavam em uma bicicleta e atiraram na direção do veículo", informa.

A passageira que estava na parte dianteira do ônibus foi atingida. O coletivo permaneceu no local aguardando a realização da perícia.

Atualizada às 16h40min