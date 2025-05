Aldigueri chama Eunício de 'futuro senador' e critica Girão: "O troco será dado"

Foto: Reprodução/Instagram: @euniciooliveira Em convenção estadual do MDB, Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Alece, chama Eunício Oliveira de "futuro senador"

O MDB Ceará realizou nessa sexta-feira, 2, sua convenção estadual em Viçosa do Ceará, distante 349,92 km de Fortaleza. O evento, com cerca de 5 mil pessoas, reconduziu de forma unânime o deputado federal Eunício Oliveira à presidência do partido no Estado. Ato foi marcado por declarações de aliados apoiando o emedebista para ser candidato ao Senado Federal em 2026.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), citado também como pré-candidato à Casa Alta, chamou o deputado de "futuro senador" e disse que o Estado poderá reparar um erro histórico, citando a vitória de Eduardo Girão (Novo) contra Eunício em 2018, e declarando que "o troco será dado" no ano que vem.

"Dizer a todos os viçocenses, é futuro senador da República, Eunício Oliveira. O Ceará está perdendo muito há sete anos. O Ceará perdeu uma grande oportunidade. Não existe na história moderna, do século XX pra cá, um homem que tenha trazido mais recursos pro Ceará e para as prefeituras municipais do que Eunício Oliveira", afirmou.

E prosseguiu: "Ajudou a todos e a todas. O Ceará deve muito a você e os cearenses irão reparar esse erro histórico. Porque colocaram lá uma pessoa que não ajuda o Estado, não trabalha pelo Estado e são sete anos de marasmo. E nós queremos senadores que nos representem e o troco será dado nas urnas lhe recolocando no Senado Federal ano que vem".

Além de Romeu, parlamentares e lideranças alçaram Eunício Oliveira como pré-candidato a senador. Dentre eles, o deputado federal Yury do Paredão (MDB), afirmando que o partido está todo unido "dia e noite" para garantir uma das duas vagas de senador que estarão em disputa em 2026.

A senador Augusta Brito (PT), ao abrir sua fala, chamou Eunício de "meu senador, meu deputado e nosso líder". Ela é suplente em exercício devido à licença do senador eleito Camilo Santana (PT), que foi para o comando do Ministério da Educação (MEC).

Todos os demais que discursaram reiteraram o apoio ao deputado para a Casa Alta, entre eles Agenor Neto (MDB), Davi de Raimundão (MDB) e Stuart Castro, deputado estadual do Avante que irá se filiar ao MDB.

Eunício se disse emocionado com falas de apoio

Ao O POVO, o deputado e presidente do MDB, Eunício Oliveira, disse que as falas em torno do seu nome para ser candidato ao Senado não foram combinadas, e se surpreendeu com as demonstrações de apoio para a corrida do ano que vem.

"Todos que falaram defenderam a candidatura de Eunício Oliveira ao Senado, e não foi nada combinado. Faltou ninguém, todos estavam lá e todos falando de uma candidatura do MDB ao Senado. Essa é a nova agenda do pré-lançamento. E não foi nada combinado, até me surpreendi", afirmou.

"Foi uma coisa que me emocionou porque eu não esperava nada daquilo. Muito forte. Todos os convencionais votaram a favor, não tivemos nenhum voto contra. Mais três anos na presidência do MDB. Deputados todos contemplados. Foi uma coisa muito bacana. Tô feliz", declarou Eunício.

O deputado também foi incisivo ao dizer que o objetivo do arco de alianças estadual é de reeleger o governador Elmano de Freitas (PT), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e fazer uma bancada expressiva de deputados estaduais e federais do MDB e dos partidos aliados.

"A nossa agenda de 2026 é essa. Com o apoio do Camilo e de tantos outros que estão nessa agenda", completou.