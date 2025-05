Foto: Reprodução O Povo Capa da edição de segunda-feira, 28 de abril de 2025

Um dia após ter atingido a capacidade máxima, no sábado, 26, o segundo maior reservatório do Ceará finalmente sangrou no domingo, 27, o que fez com que cerca de 4 mil pessoas — até de outros estados — fossem ver de perto o espetáculo que só havia acontecido 14 anos antes. O Orós, que só perde para o Castanhão em volume d'água, é capaz de armazenar 1,94 bilhão de m³. Desde a inauguração, no início da década de 1960, ele sangrou 12 vezes.