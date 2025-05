Bayern é campeão alemão pela 34ª vez em sua história após empate do Leverkusen

Foto: RONNY HARTMANN / AFP O jogador Harry Kane comemora o título no campeonato alemão

Campeão um dia depois de ter jogado. O Bayern de Munique garantiu matematicamente seu 34º título da Bundesliga neste domingo (4), graças ao empate do segundo colocado Bayer Leverkusen em 2 a 2 com o Freiburg, pela 32ª e penúltima rodada do campeonato alemão.

"De volta ao lugar que pertencemos", escreveu o Bayern de Munique em sua conta oficial nas redes sociais logo após a partida, junto com um vídeo dos gols do time nesta liga.

No sábado, o Bayern já poderia ter se sagrado campeão se tivesse vencido na visita ao RB Leipzig, que conseguiu arrancar um empate (3-3) nos acréscimos, adiando o título para o time de Munique, que era então virtualmente campeão mas ainda não matematicamente.

O astro inglês Harry Kane, pode enfim, aos 31 anos, comemorar o primeiro título de sua carreira.

O Leverkusen precisava vencer na visita ao Freiburg para adiar ainda mais a conquista do Bayern, mas enfrentou um adversário extremamente motivado que só lhes deu chances nos momentos finais da partida, sem tempo para completar uma virada.

Maximilian Eggestein abriu o placar para o Freiburg aos 44 minutos e um gol contra do equatoriano Piero Hincapié (48') abriu a vantagem para o time da casa, que viu a vitória escapar nos minutos finais com os gols de Florian Wirtz (82') e Jonathan Tah (90'+3).

O empate não ajudou o Leverkusen a evitar a comemoração do Bayern e também deixou o Freiburg frustrado, permanecendo em quarto e último lugar da zona da Liga dos Campeões, mas se aproximando do quinto colocado Borussia Dortmund, que goleou o Wolfsburg por 4 a 0 no sábado.

Com uma desvantagem de oito pontos, o Bayer Leverkusen viu qualquer chance de uma vitória matemática escapar e teve que entregar seu título do campeonato alemão para o Bayern, que agora recuperou seu domínio e venceu doze dos últimos treze títulos da Bundesliga, todos exceto o último.



- Kane enfim campeão -

No sábado da próxima semana, em casa contra o Borussia Mönchengladbach, pela 33ª rodada, o Bayern comemorará o título, e seu capitão Manuel Neuer receberá a 'Schale', o troféu de campeão da Bundesliga.

Também será uma tarde emocionante por se tratar da última partida em casa de um dos jogadores mais emblemáticos, Thomas Müller, que está deixando o clube no final da temporada.

O técnico belga Vincent Kompany atingiu assim seu objetivo principal de reconquistar o título alemão, embora sua primeira temporada na Alemanha tenha sido prejudicada pela eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões diante da Inter de Milão, numa edição cuja final será disputada em Munique.

Agora ele enfrenta o desafio da nova Copa do Mundo de Clubes da Fifa, de junho a julho, nos Estados Unidos.

"Agora temos tempo para comemorar a conquista da Bundesliga. É uma sensação incrível! Parabéns aos jogadores pelas atuações incríveis nesta temporada. Vocês todos conquistaram isso juntos", disse Kompany em uma mensagem compartilhada pelo clube.

Este título da Bundesliga também representa o tão esperado primeiro grande troféu para o atacante Harry Kane, que nunca havia se sagrado campeão pelo Tottenham, seleção da Inglaterra ou Bayern de Munique.

Nas redes sociais, a primeira reação de Kane após o apito final em Freiburg foi postar um emoji de troféu, sem nenhum texto.



- Adeus a Xabi Alonso? -

Já o Bayer Leverkusen tem a Supercopa da Alemanha conquistada em agosto de 2024 como seu único troféu nesta temporada, depois de ter deslumbrado na temporada 2023-2024 com a dobradinha Bundesliga-Copa da Alemanha.

Na atual Liga dos Campeões, eles perderam nas oitavas de final para o Bayern de Munique e, nas semifinais da Copa da Alemanha, sofreram uma derrota surpreendente para o Arminia Bielefeld, da terceira divisão.

Esta temporada também parece o fim de um ciclo para o Leverkusen, que, segundo rumores, poderá estar vivendo suas últimas partidas sob o comando do técnico Xabi Alonso, cujo nome vem sendo mencionado como o futuro treinador do Real Madrid.

"Parabéns ao Bayern. Eles mereceram o título de campeão da Alemanha. Foram mais consistentes e foram o melhor time. Eles merecem este Schale", admitiu Alonso em entrevista à DAZN.

Em outras partidas da Bundesliga disputadas neste domingo, o Eintracht Frankfurt (3º) empatou em 1 a 1 com o Mainz (7º), mas continua firme na zona da Liga dos Campeões, enquanto o Holstein Kiel (17º, penúltimo) se manteve vivo na luta para fugir do rebaixamento ao conquistar uma valiosa vitória em casa por 3 a 1 sobre o Augsburg (11º).

O time de Kiel está agora um ponto atrás do Heidenheim, décimo sexto colocado, que ocupa a posição de repescagem pela permanência e que empatou em 0 a 0 com o lanterna Bochum na sexta-feira.