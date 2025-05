Mutirão de emprego tem mais de 300 vagas em Fortaleza; veja oportunidades

Foto: FERNANDA BARROS MUTIRÃO de vagas de emprego acontece em Fortaleza

A Escola Associação Cearense de Supermercados (Acesu), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT), realizará o mutirão de emprego com mais de 300 vagas voltadas ao setor supermercadista. A oferta será na segunda-feira, 5, e na terça-feira, 6.

As oportunidades serão para operador de caixa, repositores, gerentes de loja e profissionais com experiência em frios, padaria e frigorífico.

Todas as unidades do Sine/IDT estarão participando do mutirão e com atenção integral nas vagas para os associados da Acesu.

Dia do Trabalhador: evento gratuito com diversos atendimentos é realizado

Em comemoração ao Dia do Trabalhador, celebrado no dia 1º de maio, o Governo do Ceará, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, realizará um evento gratuito com diversos serviços voltados para a população por meio de órgãos e instituições nesta segunda e terça-feira, 5 e 6 de maio, das 7h30min às 17h, na Praça José de Alencar, no Centro da Cidade.

O evento oferecerá oficinas de orientação para o mercado de trabalho, elaboração de currículo, dentre outras atividades. Veja a programação completa ao fim desta matéria.

Na abertura oficial, estarão presentes o governador do Estado, Elmano de Freitas, e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, além do secretário do Trabalho do Ceará, Vladyson Viana, e outras autoridades locais.

Veja serviços ofertados



IDT

Cadastro para oportunidades de trabalho (formal e autônomo);

Verificação e encaminhamento para vagas de emprego;

Elaboração de currículo;

Entrega de cupons para cursos onlines gratuitos (Sest/Senat);

Orientações para o CTPS Digital;

Realização de oficinas de orientação para o mercado de trabalho;

Pré-cadastro para intermediação de trabalhadores autônomos;

Cadastro de públicos prioritários do Governo do Ceará: alunos egressos de escolas profissionalizantes, PCD, mulheres vítimas de violência, migrantes, beneficiários do Ceará Sem Fome e do VaiVem Trabalhador.

INSS

Informações previdenciárias;

Orientações sobre benefícios previdenciários e benefícios assistenciais;

Agendamento e acompanhamento de agendamentos;

Criação de senhas para o aplicativo Meu INSS;

Contagem de tempo e de contribuição.

Sesc

Ações de saúde bucal;

Orientações sobre alimentação e nutrição.

Cagece

Conhecendo nossa Cagece virtual - óculos de realidade virtual;

Jogo de tabuleiro humano;

Distribuição de água de beber.

Secretária da Saúde

Orientações sobre saúde do trabalhador;

Orientações sobre saúde mental e do trabalho;

Arboviroses.

Secretaria municipal da Saúde

Palestras;

Orientações sobre a eliminação de criadouros de dengue;

Entrega de preservativos e material educativo.

Vacinação

Covid-19;

Influenza;

Difteria e tétano (dupla bacteriana);

Difteria, tétano e coqueluche (dupla bacteriana acelular);

Hepatite B;

Sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral).



Lacen

Prevenção combinada e distribuição de autoteste HIV.

Hemoce

Cadastro de medula óssea.

Detran

Habilitação

2ª via de CNH;



CNH definitiva;

Certidão de condutor;

Consultas de prontuários;

Consultas de pontuação;

Informações sobre habilitação.

Registro

Emissão de taxas/consultas de débitos, multas, restrições e recall;

Consulta em geral sobre veículos, valores e serviços.

Educação no trânsito

Campanha Maio Amarelo em parceria com a AMC.

Polícia Militar

Serviços de fisioterapia;

Orientação nutricional e esportiva.

Corpo de Bombeiros

Aula sobre prevenção a incêndios;

Orientação sobre a utilização do gás de cozinha.

Secretaria da Proteção Social

Inscrição para cursos de qualificação profissional;

Inscrição para o Primeiro Passo;

Corte de Cabelo;

Atividades para crianças;

Distribuição de plantas medicinais;

Distribuição de gratuidade para emissão de certidão de nascimento e casamento.

Caminhão do Cidadão

Emissão de Carteira de Identidade Nacional;

Emissão de primeira via do CPF;

Declaração de antecedentes criminais;

Orientação para emissão da Carteira de Trabalho Digital.

Estação móvel de políticas sobre drogas

Atendimento psicossocial;

Secretaria da Diversidade

Atenção psicossocial para a população LGBTQIA+.

Senac

Atendimento com massagem rápida.

Ônibus Lilás

Ações preventivas de enfrentamento a violência contra a mulher, educação em saúde da mulher e autonomia econômica.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Abertura de CNPJ (MEI), baixa da empresa e declaração anual;

Emissão de boletos e parcelamento;

Consultoria técnica e empresarial;

Cadastro para participar das feiras de empreendedorismo da SDE;

Encaminhamento aos novos projetos da SDE;

Elaboração de currículo atrativo e eficaz;

Orientação profissional, processo seletivo e seus segredos;

Atendimento ao cliente;

Encontro de grupos de Economia Solidária.

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social

Cadastro Único;

Abordagem social.

Etufor

Solicitação da 1ª e 2ª Carteira de Estudante;

Solicitação da 1ª e 2ª Gratuidade Infantil para crianças de 2 a 7 anos incompletos;

Inscrição da Gratuidade para transporte público para pessoas com deficiência;

Emissão do Bilhete Único;

Gratuidade para transporte público para pessoas idosas.

LISTA

