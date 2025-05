Torcedores do Colo-Colo furtam loja de fogos de artifício em Fortaleza

Foto: Reprodução Um grupo de torcedores do Colo-Colo furtou uma loja de artifícios no bairro Aerolândia, em Fortaleza

Um grupo de torcedores, do qual um deles estava com a camisa do Colo-Colo-CHI, furtou uma loja de fogos de artifício localizada no bairro Aerolândia, em Fortaleza, na tarde da segunda-feira, 5. O material custava em torno de R$ 5 mil, segundo o proprietário do estabelecimento.

O crime ocorreu por volta das 14 horas, quando cerca de seis chilenos entraram na loja e realizaram a compra de alguns artefatos pirotécnicos. A ação criminosa aconteceu no momento em que os funcionários se afastaram para buscar o troco.

Foi nesse intervalo que um dos torcedores, vestindo uma camisa preta e um calção vermelho — trajes semelhantes aos usados pela torcida organizada do Colo-Colo — pegou uma caixa com produtos que estava à mostra e se dirigiu rapidamente até um carro estacionado na parte externa do estabelecimento.

O furto só foi notado após a saída do grupo. Um dos funcionários percebeu a ausência de um item da prateleira de exposição e, ao revisar as imagens do circuito interno de segurança, confirmou o crime. A gravação mostra claramente o momento em que o torcedor leva a caixa até o veículo.

O proprietário da loja, que preferiu não ter sua identidade revelada por motivos de segurança, registrou um boletim de ocorrência.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará informou que por meio do Comando Tático Motorizado (Cotam), prendeu um dos torcedores. O suspeito, que estava com as mesmas vestimentas do momento do crime, foi localizado no estacionamento de um hotel na avenida Beira Mar.

Os indivíduos utilizaram um carro HB20 cinza, que seria locado e estava no nome do chileno preso. No hotel onde os demais suspeitos estavam, os policiais militares do Cotam encontraram também as caixas de fogos. A ocorrência foi apresentada no 13º Distrito Policial onde o homem foi autuado por furto.

A presença de torcedores do Colo-Colo na Capital ocorre em razão do jogo contra o Fortaleza, válido pela fase de grupos da Copa Libertadores. No entanto, a viagem de Santiago para o Brasil, em tese, se tornou em vão.

Isso porque, de acordo com determinação da Conmebol, o Cacique está proibido de ter torcida em seus jogos pelo torneio internacional, seja como mandante ou visitante, justamente por um invasão em campo no confronto diante do Tricolor do Pici, no dia 10 de abril.

Em meio ao caos do lado de fora — que contou com intervenção policial —, houve prisões, pessoas feridas e duas mortes. Ainda segundo a imprensa local, as vítimas foram uma mulher de 19 anos e um menino de 13 anos, ambos torcedores do clube chileno.

A partida entre Fortaleza e Colo-Colo acontecerá hoje na Arena Castelão, às 21h.