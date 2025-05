Turismo: Ceará tem mais de 1,8 mil vagas de cursos gratuitos; veja lista

Foto: FERNANDA BARROS As capacitações são focadas no setor turístico

Com 1.891 vagas, sendo 60 no Ceará, o Ministério do Turismo (MTur) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) estão ofertando cursos presenciais gratuitos de qualificação profissional focados no setor turístico. As inscrições vão até o dia 16 de maio.

As oportunidades são distribuídas em 23 estados brasileiros. No Ceará, elas são para as capacitações em técnicas em governança em meios de hospedagem, em técnicas de recepção em meios de hospedagem e em práticas de arrumação de camas e controle de enxoval em meios de hospedagem. Sendo 20 vagas para cada uma.

Os cursos começarão em junho e a carga horária das formações é de 20 horas. Confira abaixo as datas:

Técnicas em governança em meios de hospedagem: 5/6/2025 a 12/6/2025



Técnicas de recepção em meios de hospedagem: 9/6/2025 a 12/6/2025



Práticas de arrumação de camas e controle de enxoval em meios de hospedagem: 18/6/2025 a 26/6/2025

Para participar, é necessário que o interessado tenha uma renda familiar per capita de até 2 salários mínimos mensais e que não tenha evadido ou desistido de qualquer curso ofertado pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), com prazo de um ano.

Alguns cursos possuem exigência mínima de idade e escolaridade. Nos três ofertados no Estado o candidato precisa ter a partir de 18 anos.

Veja abaixo como se inscrever e se matricular

As inscrições para as formações podem ser realizadas por meio do formulário disponibilizado no site do Mtur. Cabe ressaltar que só serão aceitas uma por candidato.

Caso a pessoa seja aprovada, ela deverá se matricular presencialmente. A relação dos classificados será enviada pelo e-mail e/ou telefone fornecidos no ato da inscrição.

No local, a matrícula será feita por ordem de chegada e em até 15 dias antes do início da turma. Confira quais cópias de documentos são necessárias:

RG

CPF (menores de idade: apresentar também documentos do responsável)

Comprovante de residência

Comprovante de escolaridade

Outros documentos podem ser solicitados dependendo dos pré-requisitos específicos do curso.

Mais informações sobre os cursos podem ser conferidas NESTE LINK.

Serviço:

O que: Cursos presenciais focados no setor turístico no Ceará



Cursos presenciais focados no setor turístico no Ceará Onde: Rua Senador Jaguaribe, 324 - Moura Brasil



Rua Senador Jaguaribe, 324 - Moura Brasil Quando: junho



