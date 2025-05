Foto: Freepik CURSO de capacitação para educadores sobre inclusão está com inscrições abertas

A busca por uma educação mais justa e acessível tem ganhado força no Brasil, e, com ela, crescem as iniciativas de formação voltadas à inclusão. Com esse propósito, a Universidade Aberta do Nordeste (Uane), da Fundação Demócrito Rocha (FDR), está com inscrições abertas para o curso “Formação de Educadores para a Inclusão”, os interessados podem se increver por meio do site da FDR.

Voltado para professores, diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e educadores, o curso oferece ferramentas teóricas e práticas para transformar o ambiente de aprendizagem em um espaço mais acolhedor, respeitoso e comprometido com a diversidade.

A gerente pedagógica da Uane, da Fundação Demócrito Rocha, destaca que o curso é uma oportunidade para quem deseja ser agente de mudança.

“Este curso é para todos que atuam na área da educação e em espaços que promovem o desenvolvimento humano, como fundações, igrejas, conselhos tutelares, clínicas, secretarias escolares e outros. Ele oferece as ferramentas e o conhecimento essenciais não só para criar ambientes mais acolhedores e inclusivos, mas também para aplicar esses princípios em diferentes áreas de atuação”, afirma.

Ela reforça que a qualificação é uma porta de entrada para quem deseja se posicionar com mais preparo frente aos desafios da inclusão. “Compreender as nuances da equidade é o primeiro passo para construir relações mais justas com o público que atendemos. A demanda por profissionais capacitados nessa área é imediata e crescente”, informou.

Curso abordará sobre educação como um espaço de respeito às diferenças

O curso vai abranger os seguintes tópicos: Educação para as relações étnico-raciais, Gênero e equidade, Comunidade LGBTQIA+ e Estatuto da Pessoa com Deficiência

A proposta pedagógica do curso vai além da inclusão como conceito genérico. Segundo a coordenadora de conteúdos, Milena Marcintha, a formação pretende fortalecer uma prática que una o respeito às diferenças com o direito à igualdade.

“O curso é direcionado a educadores de todos os níveis de ensino e profissionais que estão em sala de aula, mas inclui vários outros profissionais envolvidos na gestão de empresas e demais instituições que desejam refletir sobre temas relacionados à diversidade”, afirma Milena.

Conteúdo programático do curso

A capacitação é composta por seis módulos, cada um abordando um eixo temático essencial para a formação inclusiva:

1. Direitos Humanos para quem? – Profª Drª Milena Braz

2. Educação das Relações Étnico-Raciais na Escola – Prof. Aurélio Nestor

3. Gênero e Equidade na Escola – Profª Drª Nazaré Soares

4. As Comunidades LGBTQIAP+ vão à Escola – Prof. Dr. Thiago Menezes

5. Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Desafio da Inclusão Escolar – Profª Ms. Francisca Sueli Farias Nunes e Profª Drª Francisca Geny Lustosa

6. Módulo Extra: Educação Inclusiva – Aprendendo com as Diferenças

Esses conteúdos são apresentados por especialistas com vasta experiência acadêmica e prática, e propõem uma abordagem atualizada sobre a inclusão educacional.

Curso será uma metodologia acessível e flexível

A formação acontece inteiramente no formato ensino a distância (EaD), permitindo que o participante estude no seu próprio ritmo e horário. O curso tem duração de 120 dias e, ao final, os alunos recebem certificado de participação.

Além das aulas teóricas, os inscritos têm acesso a propostas de atividades práticas, materiais complementares e fóruns de discussão. O objetivo é que o conteúdo seja imediatamente aplicável à realidade das escolas e instituições. O curso tem investimento de R$ 149,90, com possibilidade de parcelamento em até cinco vezes de R$ 29,98.

Serviço:

Curso: Formação de Educadores para a Inclusão

Inscrição: site FDR

WhatsApp para tirar dúvidas: (85) 99123-1327