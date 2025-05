Linha Leste do Metrofor: tatuzão chega ao Colégio Militar em até 15 dias

Foto: FCO FONTENELE VISTA aérea das obras da Linha Leste do metrô em Fortaleza

O túnel da estação do Colégio Militar da Linha Leste do Metrô de Fortaleza será aberto em até 15 dias. A informação foi divulgada pelo secretário da Infraestrutura do Estado do Ceará, Hélio Winston, por meio de uma publicação nas suas redes sociais.

Winston lembrou que a tuneladora, também conhecida como tatuzão, partiu do Centro e percorreu o trajeto sob a Catedral de Fortaleza até a estação Chico Silva no Centro com o Colégio Militar. Com a conclusão desta etapa, a expectativa de liberar a Praça da Sé, que fica de frente à Catedral de Fortaleza e que está com tapumes ao redor.

“Ao chegar aqui (Colégio Militar), a maquina passa por uma manutenção, para o reparo técnico, o que é normal, tem que passar, e depois ela avança”, explica.

O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), já havia afirmado ao O POVO, em 14 de abril, que a estação do Colégio Militar deverá ser liberada ainda em outubro deste ano.

Além disso, conforme o site da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), a obra está com 41,04% de sua execução física e 25,4% de sua execução financeira. A previsão para sua conclusão é em 2027.

Linha Leste do Metrô de Fortaleza

A Linha Leste do Metrô vai conectar o Centro ao bairro Papicu, por meio de duas vias de túneis subterrâneos.

O trajeto terá 7,3 quilômetros e contará, em sua primeira fase, com cinco estações, sendo uma de superfície (Tirol – Moura Brasil) e quatro subterrâneas (Chico da Silva, Colégio Militar, Nunes Valente e Papicu).



Após a finalização, segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), a linha terá capacidade para movimentar cerca de 100 mil pessoas por dia. O tempo de viagem entre o Centro de Fortaleza e o bairro Papicu será de 15 minutos.

Já para a segunda fase da construção, conforme o informado por Hélio em entrevista ao O POVO em setembro de 2024, a intenção é de estendê-la até Messejana. Porém, novas estações não foram divulgadas.

Confira abaixo estações estimadas para a 2ª fase:

Estação Hospital Geral de Fortaleza (HGF)



Estação Cidade 2.000



Estação Bárbara de Alencar



Estação Centro de Eventos do Ceará



Estação Edson Queiroz



