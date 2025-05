Com atualmente 1.139 antenas ativas, Fortaleza necessita de um aumento de 301 no número de estações rádio base (ERBs) para melhorar o alcance da última tecnologia de telefonia móvel do País, o 5G, em seu território. Os dados são do Instituto de Pesquisas para a Economia Digital (IPE Digital).(Filipe Vasconcelos, especial para O POVO)