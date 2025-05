Fifa cria código que prevê até derrota por WO em casos de racismo

Foto: Jogada 10 Mudança no Código Disciplinar foi aprovada por unanimidade durante 74º Congresso da entidade máxima

A Fifa endureceu a luta contra o racismo. No 74º Congresso da entidade máxima do futebol, realizada nesta sexta-feira (9), o Conselho aprovou por unanimidade a edição revisada do Código Disciplinar. Portanto, ele passa a ser mais rigoroso no combate à discriminação e prevê punições como multas e até derrota por WO. Assim, o presidente Gianni Infantino ressaltou a importância da reforma do regulamento.

“O Conselho da Fifa aprovou por unanimidade a modificação do Regulamento Disciplinar da Fifa, fortalecendo essas regras e dando mais instrumentos e oportunidades à Fifa e às associações-membro para combater o racismo. Sanções mais duras, é claro. Não apenas multas e jogos com portões fechados, mas também partidas perdidas por WO caso um jogo precise ser interrompido”, disse Infantino.

O procedimento antidiscriminação de três etapas foi incluído no artigo 15, ampliando a abordagem em casos de racismo. Assim, todas as confederações e associações nacionais de futebol devem aplicá-lo. Além disso, o valor máximo das multas em casos de racismo aumentou de forma elevada, com o limite de 5 milhões de francos suíços (R$ 34 milhões).

“Agora temos o arcabouço legal necessário para agir de forma mais contundente e decisiva, tanto no âmbito da Fifa quanto em cada país ao redor do mundo. Uma decisão importante, um passo significativo. Um novo regulamento que entrará em vigor ainda neste verão, marcando mais uma etapa decisiva para erradicar o racismo do futebol”, completou o presidente.

