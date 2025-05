Foto: Reprodução O POVO Capa da edição de sexta-feira, 9 de maio de 2025

O novo líder da Igreja Católica foi eleito na quinta-feira, 8. Robert Francis Prevost, de 69 anos, é um cardeal norte-americano que tem cidadania peruana. Ele se tornou o 267º papa da história e o primeiro nascido nos EUA. Com o nome de Leão XVI, o pontífice vai suceder o papa Francisco, falecido no dia 21 de abril, aos 88 anos. O resultado do conclave foi dado no segundo dia, na quarta votação, e a fumaça branca pôde ser vista na chaminé da Capela Sistina, de acordo com a tradição católica.