Concluído primeiro túnel da Linha Leste do Metrô de Fortaleza

A Secretaria de Infraestrutura do Ceará (Seinfra) anunciou nesta segunda-feira, 12, a conclusão do primeiro túnel da Linha Leste do Metrô de Fortaleza. A escavação, realizada pela tuneladora TBM 02, conhecida como "tatuzão", percorreu 1.734 metros entre as estações Chico da Silva e Colégio Militar, marcando um avanço significativo na obra do primeiro metrô totalmente subterrâneo do Nordeste.

Com 120 metros de comprimento e pesando mais de 1.000 toneladas, a TBM 02 instalou 1.156 anéis de concreto nas paredes do túnel, que possui seis metros de diâmetro e está a cerca de 30 metros de profundidade. Após manutenção de aproximadamente três meses, a tuneladora seguirá em direção à futura estação Nunes Valente, com chegada prevista até o final de 2025.

A Linha Leste terá 7,3km de extensão e contará com cinco estações: Tirol-Moura Brasil (superfície), Chico da Silva, Colégio Militar, Nunes Valente e Papicu (subterrâneas).

“O trajeto ligará o Centro ao Papicu em cerca de 15 minutos, com capacidade para transportar cerca de 150 mil passageiros por dia, sendo fundamental para a mobilidade urbana”, ressaltou o secretário da Infraestrutura do Ceará, Hélio Winston Leitão.





O túnel recém-concluído é parte da primeira etapa da expansão metroviária da capital. A segunda fase, que deve estender a linha até o bairro Edson Queiroz, ainda não tem previsão de início.



Com a conclusão do primeiro túnel, o Hélio Winston leitão reafirma o compromisso do Ceará com a modernização da infraestrutura de transporte urbano, destacando-o como pioneiro na implementação de um metrô totalmente subterrâneo na região Nordeste.



