Fortaleza ganha nova loja de carros elétricos chinesa

Foto: Diego Borba A movimentação fortalece a cadeia produtiva regional e posiciona as três capitais como centros estratégicos para o crescimento do segmento de mobilidade limpa no Brasil

A cidade de Fortaleza, passa a contar a partir desta semana com uma unidade da Eurovia Omoda | Jaecoo voltada à comercialização de carros elétricos das marcas chinesas Omoda e Jaecoo.



A loja foi inaugurada na Av. Heráclito Graça, 1730, no bairro Aldeota, e integra o plano de expansão do Grupo Via1 no Nordeste, com unidades também em Recife (PE) e Salvador (BA).



Segundo o gerente geral da operação, Ubiracelo Campos, a expectativa da empresa é comercializar mais de mil veículos nas três capitais nordestinas durante o primeiro ano de funcionamento.



De acordo com o Ubiracelo, a marca global chega em fortaleza trazendo um design futurista e um acabamento premium, que vai além da expansão comercial sendo um símbolo de mudança no setor automotivo Crédito: Divulgação Grupo VIA1

Ele afirma ainda que a chegada da marca na região envolve geração de empregos, investimentos em qualificação técnica e parcerias com fornecedores e instituições de ensino locais.



O portfólio inclui dois modelos principais: o Omoda E5, um SUV 100% elétrico, e o Jaecoo 7, veículo com motorização híbrida. Ambos são voltados para o segmento de carros eletrificados, com foco na transição energética da frota e atendimento à demanda por mobilidade de menor impacto ambiental.

Cada loja da Eurovia Omoda | Jaecoo foi projetada com estrutura de oficina especializada e equipe técnica capacitada para o atendimento e manutenção de modelos eletrificados. A empresa afirma que tem como objetivo atender ao crescimento da demanda por veículos com tecnologia híbrida ou elétrica no mercado brasileiro.



As novas unidades no Nordeste fazem parte da estratégia nacional de ampliação da rede da montadora, que busca inserir os modelos da Omoda e Jaecoo entre os SUVs de médio e alto padrão disponíveis no país. A operação nas três cidades integra também metas associadas a compromissos ambientais e de sustentabilidade, segundo o Grupo Via1.



