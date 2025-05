JCPM investe R$ 70 milhões em novo centro empresarial no RioMar Fortaleza

Foto: Divulgação JCPM Grupo também prevê novos projetos

Na celebração dos 90 anos do Grupo JCPM, o presidente João Carlos Paes Mendonça anunciou a construção de uma nova torre comercial ao lado do shopping RioMar Fortaleza. Não foi revelada a data do lançamento. Apenas que será nos próximos meses. O investimento declarado é de R$ 70 milhões.



O edifício comercial interligado shopping no Papicu terá área total de 12.884 m², em 20 pavimentos. Ao todo, haverá 260 salas comerciais, além de um mezanino com cinco salas de reuniões.



Fazem parte da empresa os seguintes empreendimentos: na capital pernambucana o shopping Recife, Tacaruna, Guararapes, Plaza Casa Forte e RioMar Recife; em Fortaleza estão o RioMar Fortaleza e o RioMar Kennedy. Em Sergipe, o RioMar Aracaju e o Jardins; em Salvador, Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping.



Além da expansão em Fortaleza, o Grupo também prevê novos projetos como o Condomínio Praia de Guadalupe, no município de Sirinhaém, no Litoral Sul de Pernambuco.



Após o lançamento de 42 lotes em uma área de 80 mil m², o projeto concentra-se agora na construção de casas altas e de uma marina. O condomínio ocupa um trecho de 1,2 milhão de metros quadrados, sendo 70% de área preservada, segundo o grupo.



*O jornalista viajou a Recife a convite do grupo JCPM

