"O governo federal erra ao judicializar a política e impor suas próprias razões, num aparente 3º turno de discussão sobre o tema da desoneração da folha de pagamento"

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, sobre a ação do Planalto que tenta derrubar a desoneração da folha de pagamento no Judiciário, após quatro votações no Congresso

"Temos que pagar os custos (pela escravidão). Há ações que não foram punidas e os responsáveis não foram presos? Há bens que foram saqueados e não foram devolvidos? Vamos ver como podemos reparar isso"

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, ao pedir desculpas pelos crimes cometidos por seu país no período colonial

"Tomei conhecimento de que Ciro Gomes, uma figura desqualificada, me ataca de forma covarde mais uma vez. A trajetória de Ciro é marcada por atos de desrespeito e misoginia. E, como sempre, usa as palavras mais agressivas e desrespeitosas contra uma mulher. Já acionei a Justiça. Que esse covarde, misógino, não trate as mulheres como um subproduto, como sempre fez"

Janaína Farias, senadora, em resposta a Ciro Gomes