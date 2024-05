"Eu já fiz milhares de saltos, já saltei de vários objetos voadores, dos prováveis e improváveis, mas hoje foi especial pelo simbolismo da coisa"

Waldonys, sanfoneiro e apaixonado pela aviação, dizendo-se emocionado após realizar salto de paraquedas na Praia de Iracema, usando capacete e helicóptero que pertenciam ao piloto Ayrton Senna, no dia em que se lembrava 30 anos de sua morte

"Essa medida só serve para desestabilizar um sistema que já tem muitos problemas, além de fortalecer o crime organizado que ganha mais mão de obra"

Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, criticando projeto que tramita no Congresso que acaba com as saídas temporárias de preso no País

"Ele protegeu minha sobrinha e minha cunhada, é um herói"

Jessica de Los Rios, cujo irmão, Henry, que encontra-se hospitalizado, enfrentou o hispano-brasileiro Marco Aurélio Arduini Monzo depois que ele sacou de uma espada e saiu atacando as pessoas nas ruas de Londres até ser contido. A ação criminosa deixou pelo menos um morto

"A Amazônia não faz parte do Brasil? A cultura amazônica, nortista, não é parte deste país? Onde está Dona Onete, Gaby Amarantos, vencedora do Grammy, Joelma, Aila? Onde estou eu?"

Fafá de Belém, cantora, ao criticar o Rock In Rio pela falta de artistas da região Norte na programação lançada pelo festival para o dia dedicado ao Brasil

"Vou continuar militando com meus companheiros, fiel à minha maneira de pensar e entretido com meus legumes, com minhas galinhas"

Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai e importante líder da esquerda, anunciando, aos 88 anos, ter sido diagnosticado com câncer no esôfago

"Determinei rigor máximo na apuração dos fatos. Nossas forças de segurança já prenderam o suspeito, que será colocado à disposição da Justiça. Minha solidariedade a todos os familiares, amigos e companheiros de trabalho do vereador"

Elmano de Freitas, governador do Ceará, lamentando o assassinato do vereador César Verasm emm Camocim, solidarizando-se com a família e anunciando prioridade à apuração das causas

"A verdade é que nós somos um governo de esquerda apoiado pela centro-esquerda, mas com uma coalizão parlamentar em que parte da direita participa. Que é o Republicanos e o PP"

José Dirceu, ex-ministro, ex-parlamentar e uma das principais lideranças do PT, avaliando, para militantes durante reunião em Fortaleza, o governo Lula

"A população vai perceber quem tem condições de formar essa Fortaleza uma Fortaleza só. Quem tem condições de dialogar e unir"

José Sarto, do PDT, prefeito de Fortaleza, criticando a polarização raivosa ao participar da série de entrevistas da rádio O POVO/CBN com pré-candidatos em 2024

"Em alguns momentos (a prefeitura) tinha muito mais interlocução em nível nacional com o governo Bolsonaro do que com o próprio governo Lula. Demonstração de que a cidade de Fortaleza não está tendo a atenção que merece"

Élcio Batista, vice-prefeito de Fortaleza, ao participar do podcasdt Jogo Político, avaliando que havia mais diálogo com a gestão Bolsonaro do que está tendo com Lula

"Sarto vem tentando garantir sua reeleição às custas da classe média. Isso tá colocado né?"

Técio Nunes, pré-candidato do Psol à prefeitura de Fortaleza, numa série de entrevistas da rádio O POVO/CBN