"Para nós, é muito doído, muito ruim, a gente estar vendo o partido se esvaindo no pragmatismo"

Luizianne Lins, deputada federal, sobre a situação no PT após ter seu nome preterido em favor do neofiliado Evandro Leitão

"O Ibama mete os pés pelas mãos quando alega que ali tá sendo feita uma obra. Não tem obra nenhuma ainda sendo feita, o que tem é uma limpeza de mato"

Márcio Martins (União Brasil), vereador e presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, criticando decisão do Ibama de embargar obra do Fortal, na área do aeroporto de Fortaleza, por 'desmatamento ilegal'

"Quero alertar que uma hora a conta vai chegar"

Adriana Jerônimo (Psol), vereadora em Fortaleza, discurso contra matérias aprovadas na Câmara que, segundo ela, autoriza mais desmatamento em áreas protegidas da cidade

"Não tem nada a ver o que vocês falaram aqui. Se cada fake news de vocês fosse um voto eu estava eleito senador"

Adail Junior (PDT), vereador de Fortaleza, reagindo à oposição pelas críticas e ataques a um conjunto de projetos votados na Câmara que extinguem áreas de proteção ambiental na cidade

"Em nenhum momento tive

a intenção de inibir ou desprezar as inúmeras doações que o Brasil e o mundo estão fazendo

para ajudar nosso

Rio Grande do Sul numa grande reconstrução"

Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul, em pedido público de desculpas por declaração na qual dizia, explicitamente, estar preocupado com as doações solidárias vindas de fora pelo impacto que poderiam ter para os comerciantes e empresários gaúchos

"Querem só ficar de bate-boca sem resolver o problema da cidade"

Capitão Wagner, do União Brasil, pré-candidato à prefeitura de Fortaleza, criticando possíveis adversários José Sarto e Evandro Leitão pela troca de farpas em torno da taxa do lixo

"Está em curso uma guerra trágica, mas não há genocídio"

Gilad Noam, representante de Israel, ao participar do tribunal em Haia, que analisa uma denúncia contra o país

"Nunca tive vez e voz de reivindicar alguma coisa e o governador me receber. Sempre botava na linha de frente fulano e fulano para me receber"

Marcelo Machado (Solidariedade), de Crateús, definindo-se como o 'prefeito mais humilhado do Brasil', referindo-se ao período em que Camilo Santana era governador. Ele foi afastado do cargo na semana em decisão judicial

"Embora eu esteja consternada, tomei a decisão de não realizar a turnê, de cancelar essa turnê, porque definitivamente do lado de lá existem vocês"

Ivete Sangalo, cantora, ao anunciar o cancelamento da turnê que havia programado pelo País para marcar os 30 anos de carreira. Segundo ela, a produtora contratada não estava garantindo a qualidade e o conforto que o público merece

"Laroyê Exu tirando dos meus caminhos tudo que já não me serve mais"

Anitta, cantora, ao perder milhares de seguidores depois de anunciar o clipe no mostrará sua religião, o candomblé

"Foi uma afirmação infeliz, feita em momento de agitação emocional, da qual muito me arrependo"

Roberto Markan, retratando-se, em nota, da acusação contra o secretário da Gestão Regional de Fortaleza, Ferruccio Feitosa, a quem responsabilizara, antes, pela morte de sua gata durante desentendimento

"Creio que é um sonho contra um rival como esse. Graças a Deus o professor me deu confiança para entrar e, bem, com um gol incrível"

Kervin Andrade, jogador do Fortaleza, 19 ans, vemezuelano, falando da emoção de marcar o gol na mítica La Bombonera, em Buenos Aires, que determinou o empate contra o poderoso Boca Juniors