"Acho que vai pesar o amor a Sobral, porque sem dúvida o cargo que ela está ocupando tem um alcance muito maior"

Lia Ferreira Gomes (PDT), deputada estadual, acreditando que Izolda Cela aceitará o desafio de ser candidata à prefeitura de Sobral

"A democracia, pilar fundamental da nossa sociedade, foi brindada com esta decisão"

Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro, ao escapar de cassação do mandato em julgamento no TRE por irregularidades na campanha de 2022, apesar do placar apertado: 4x3

"É uma opção para diminuição do número altíssimo de crimes de violências sexuais nesse país. Não é nada ofensivo, porque é opcional"

Styvenson Valentim (Podemos/RN), senador que propôs a castração química de condenados por crimes sexuais, agradecendo aos colegas pela aprovação da matéria pela CCJ em caráter terminativo. Ou seja, sem precisar ir ao plenário já segue para a Câmara

"Um incompetente, um mentiroso,

um covarde"

Javier Milei, presidente da Argentina, referindo-se ao primeiro ministro da Espanha, Pedro Sánchez, em meio a crise diplomática que ainda ameaça levar ao rompimento de relações entre os dois países

"Não condiz com

o que penso"

Samuel Elânio,

secretário de Segurança, admitindo, em artigo de Opinião no O POVO, ter usado termo inadequado ao definir como "razoáveis" os números atuais de homicídios no Ceará

"Um posicionamento absurdo e inacreditável"

José Sarto (PDT), em forte reação à fala de Samuel Elânio, que considerou os índices de criminalidade do Ceará 'razoáveis'

"Um prefeito fraco, omisso, que não cuida de Fortaleza e usa seu tempo só para fazer futricas na internet para tentar tirar o foco da sua incompetência. Vai trabalhar, Sarto!"

Romeu Aldigheri (PDT), líder do governo Elmano de Freitas na Assembleia, reagindo ao prefeito de Fortaleza, seu correligionário, pelas críticas à declaração do secretário de Segurança

"Enfrentar a desinformação, exige investir no empoderamento e conscientização dos eleitores e futuros eleitores, para que possam ser parte ativa desse processo"

Desembargador Raimundo Nonato, presidente do TRE-CE,

ao lançar campanha de combate às fake news nas eleições de 2024

"Sou da época do jornalismo romântico"

Nelson Augusto, jornalista e crítico musical cearense. em entrevista às Páginas Azuis

"Convidei William Waack para ser ministro e ele aceitou, mas os filhos de Bolsonaro impediram"

Joice Hasselmann, em entrevista a Antonio Tebet, no Uol. Segundo ela, o jornalista iria ser chanceler do governo anterior.

"A gente vai ter que mudar"

Paulinho Kobayashi, técnico do Ferroviário após reestrear no cargo sendo goleado por 4 a 0 pelo ABC, dentro do PV, em Fortaleza

"Queria fazer um filme onde a gente vai celebrar a vida. E eu acho que nada é mais vital que o sexo"

Karim Ainouz, cearense que é diretor do filme Motel Destino, que disputa o prêmio principal do Festival de Cannes, na França