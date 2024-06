"Solução fácil seria trocar (Fernando) Haddad, mas seria uma tragédia"

Rodrigo Maia, ex-deputado, hoje diretor-presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras

"Ministro extraordinário"

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, negando qualquer possibilidade de saída do ministro da Fazenda, Fernando Haddad

"Adoraria que fosse contra bolsonarista"

José Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara, projetando a presença do petista Evandro Leitão no segundo turno em Fortaleza e adiantando preferência como adversário

"População não escolhe quem está à direita ou à esquerda"

Carlos Lupi, presidente nacional licenciado do PDT e ministro da Previdência Social, justificando as alianças do prefeito José Sarto na perspectiva de sua campanha à reeleição em Fortaleza

"Todos concordam que medidas imediatas são necessárias, dado que os mecanismos atuais do regimento interno e do código de ética não têm sido eficazes para conter esses diversos desrespeitos"

Domingos Neto (PSD-CE), corregedor da Câmara Federal, sobre a do presidente Arthur Lira de apresentar projeto, do qual o cearense foi relator e já aprovado pelo plenário, que dá direito à meta de suspender temporariamente o mandato do parlamentar que ferir o decoro, ainda antes de uma manifestação do Conselho de Ética

"Jamais iria direto ao plenário"

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, adiantando que o projeto do aborto será amplamente discutido na Casa, ao contrário do ritmo apressado observado na Câmara dos Deputados

"Deus é a minha pesquisa"

Cezinha de Madureira, PSD-SP, defensor do PL que limita o aborto legal no Brasil, relativizando o fato de as pesquisas apontarem uma rejeição da maioria dos brasileiros à proposta

"Esse tema me tocou muito. Alguém tem que olhar para essa parte da sociedade, que é justamente a que está menos defendida por todo mundo, até pela família. Eu fico muito tocada"

Mônica Waldvogel, jornalista da Globonews, chorando no ar ao criticar a proposta que tramita na Câmara que muda a política de aborto legal no Brasil

"Vocês são malucos"

Endrick, jogador de futebol, 17 anos, reagindo durante entrevista a comparação que jornalistas faziam entre ele e Pelé

"Foi um pedido, basicamente. Falaram que o rosa é meio 'vacilão' assim. Eu não acho, mas vou respeitar, né? Me pediram, vou fazer"

Yan Couto, lateral da seleção brasileira de futebol, dizendo ter sido aconselhado pela CBF a não pintar o cabelo de rosa, como costuma fazer ao longo da temporada no Girona, clube que defende na Espanha

"Vou até o fim"

JoséLuiz Datena, apresentador de TV, ao se anunciar pré-candidato à prefeitura de São Paulo pelo PSDB, sigla à qual acaba de se filiar, gerando uma debandada de figuras históricas

"A vida te

convida a parar"

Monica Iozzi, atriz, justificando que a decisão de deixar a novela 'Elas por Elas', no ano passado, tem a ver com uma situação pessoal de saúde