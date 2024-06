"Quero dirigir-me a todos os franceses e, em particular,

à geração jovem. Vemos que os extremos estão às

portas do poder, temos a possibilidade de mudar tudo"

Kylian Mbappé, jogador de futebol francês, apelando à juventude de seu país para que vá às urnas no próximo dia 30 para impedir que a extrema-direita vença as eleições parlamentares

"Parabéns meu oitentão querido"

Gilberto Gil, ao parabenizar Chico Buarque pelos 80 anos de idade, comemorados na quinta-feira

"Bandidos envolvidos serão identificados e presos, um a um"

Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, sobre a chacina de quarta-feira à noite que deixou sete mortos em Viçosa do Ceará

"Nós queremos o (Jair) Bolsonaro candidato a presidente do Brasil pelo PL. Agora, se ele não for, quem decide quem vai ser o candidato a presidente é o Bolsonaro"

Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, em aceno a Bolsonaro

"Depois que o leão tá morto vem pegar na cauda"

José Sarto (PDT), prefeito de Fortaleza, sobre a decisão da União de tombar o edifício São Pedro para o interesse público, transformando-o em novo campus da UFC

"Você é um escroto! Duas palavras! Não tinha acordo? Cadê o acordo?"

Cid Gomes (PSB-CE), senador, queixando-se em termos ofensivos do líder do governo na Casa, Jaques Wagner (PT-BA), a quem acusa de não ter cumprido um acerto em votação do texto-base da regulação do hidrogênio verde no País

"Aqui, às vezes, os ânimos ficam aflorados, mas está tudo certo. Converso com ele depois"

Jaques Wagner (PT-BA), senador, colocando panos mornos na crise com o colega cearense Cid Gomes