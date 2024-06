"Quem admite anistia ou não é a Constituição Federal e quem interpreta a Constituição é o Supremo Tribunal Federal"

Alexandre de Moraes, ministro do STF, comentando o movimento no Congresso Nacional para anistiar envolvidos com os atos violentos em Brasília do dia 8 de janeiro de 2023

"Acho que ele tem que pedir desculpas ao Brasil e a mim. Ele falou muita bobagem"

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, explicando porque ainda não teve uma conversa com o colega argentino Javier Milei

"Qual é o problema de tê-lo chamado de corrupto? Por acaso não foi preso como corrupto? Eu o chamei de comunista, e ele não é comunista?"

Javier Milei, presidente da Argentina, adiantando, em entrevista, que não pedirá desculpas ao colega brasileiro pelos ataques que tem feito contra ele

"Me espanta o prefeito falar em vetar sem sequer ter conversado comigo, falar que vai vetar sem saber que vou melhorar o texto"

Rubinho Nunes (União), vereador de São Paulo que é autor do projeto que estabelece multa para quem fizer doação de comida para moradores em situação de rua na cidade

"Assisti ao debate Biden-Trump sozinho em um quarto de hotel em Lisboa, e isso me fez chorar. Não consigo me lembrar de um momento mais doloroso na política de campanha presidencial americana em minha vida"

Thomas L. Friedman, colunista do New York Times, falando da má impressão deixada pelo nível baixo do debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicano) e Joe Biden (Democrata)

"Nunca ouvi falar disso"

José Guimarães (PT-CE), deputado federal e líder do governo na Câmara, reagindo às especulações de que Lula pode não participar da campanha de Evandro Leitão para a prefeitura de Fortaleza

"Ciro (Gomes) está com muitas razões, que a sua razão, somente a sua razão, conhece. Eu conheço porque sou amigo de muito tempo dele, que está extremamente doído por tudo que está acontecendo no Ceará"

José Sarto (PDT), analisando declarações de Ciro Gomes que indicariam intenção de não participar, como apoiador, de sua campanha pela reeleição como prefeito de Fortaleza

"Graças a Deus"

Bia Kicis (PL-DF), deputada federal, manifestando-se em tom comemorativo, através de suas redes sociais, sobre a tentativa de tomada do poder dos militares pela força na Bolívia. Depois, aparentemente arrependida, ela apagou o post

"Nunca gostei de maconha, nem beber direito eu bebo. Mas q bom que o STF finalmente deu um minúsculo passo para o avanço sobre a pauta"

Felipe Neto, influenciador digital, ao celebrar decisão do STF que descriminalizou o porte da maconha

"Essa questão da descriminalização das drogas é uma ideia suscitada em várias partes do mundo, mas o caminho próprio para se percorrer nessa discussão é o processo legislativo"

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado Federal, criticando decisão do STF que descriminalizou o porte da maconha para uso pessoal, no limite de até 40 gramas

"Peço que nos deem espaço e privacidade para achar o nosso lugar, para deixar a nossa família ser uma família antes dele falar novamente sobre o assunto, no tempo que escolher"

Stella Assange, esposa de Julian Assange, após marido ser libertado da prisão, justificando a ausência do marido nas manifestações de agradecimento pelos que lutaram por sua liberdade

"Muitos artistas

morrem sem

cuidados"

Ana Marlene, criadora da Trupe Caba de Chegar e que completa 45 anos de carreira, falando às Páginas Azuis sobre a necessidade de maior apoio aos artistas populares cearenses