"Para limpar a sociedade das fake news, o melhor detergente é a verdade"

Luciana Dummar, presidente institucional e publisher do Grupo de Comunicação O POVO, no discurso de lançamento do Anuário do Ceará 2024/2025

"Bruta discriminação racial"

Benedita da Silva (PT-RJ), deputada federal e negra, reagindo à colega Carla Zambelli (PL-SP), que a comparou à ex-escrava Chica da Silva durante live nas suas redes sociais

"Problema não é nosso, é do PT e do candidato"

Eudoro Santana, presidente estadual do PSB, sobre o processo de escolha do candidato a vice-prefeito de Fortaleza na chapa que será encabeçada pelo petista Evandro Leitão

"Lula é bom maestro, mas falta bússola ao governo"

Cristovam Buarque, ex-senador, ex-governador do Distrito Federal e ex-ministro da Educação

"Meu governo servirá você, quer você tenha votado no Partido Trabalhista ou não"

Keir Starmer, em seu discurso logo após ser oficialmente confirmado como novo primeiro ministro do Reino Unido devido à expressiva vitória eleitoral dos trabalhistas sobre os conservadores

"Também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou e ele deixou o alcoolismo. Ela foi pra Harvard, o pai dela acabou morrendo. Igual imagino que ela pode fazer com o povo de São Paulo"

Pablo Marçal (PRTB), pré-candidato à prefeitura de São Paulo, acusando Tabata Amaral, também pré-candidata, de haver abandonado o pai para ir estudar nos Estados Unidos

"Nojento"

Tabata Amaral (PSB), deputada federal e pré-candidata à prefeitura de São Paulo, reagindo ao ataque contra ela feito por Pablo Marçal