"Denúncias infundadas, de pessoas que não buscam o fortalecimento das instituições e da população canindeense"

Rozário Ximenes (Republicanos), prefeita de Canindé, reclamando de uma operação que classificou como "tamanha pirotecnia"

"Havia o receio por sermos geralmente apenas homens na área, mas descobri que é uma experiência maravilhosa e gratificante, mesmo sabendo que nem sempre será fácil"

Renata Lima, uma das 37 na primeira turma de eletricistas mulheres formadas pela Enel Ceará

"Ótimo trabalho, Joe!"

Donald Trump, candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, ironizando o adversário Joe Biden, que se confundiu ao citar seu nome quando queria se referir à sua vice, Kamala Harris

"A propósito: sim, eu sei a diferença. Uma é promotora e o outro, criminoso"

Joe Biden, respondendo ironicamente, e através das redes sociais, ao adversário Donald Trump quanto à confusão de nomes que fizera durante discurso

"Feliz em saber que não encontraram nada"

Kim Kataguiri (DEM-SP), deputado federal que teve o nome incluído na lista dos investigados pela Abin paralela que a Polícia Federal denunciou que funcionava no governo Bolsonaro. Em entrevista ao O POVO News

"Trata-se do maior aparato de espionagem que a história republicana brasileira já registrou"

Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), líder do Governo Lula no Senado, ao saber que seu nome constava na lista das pessoas que seriam monitoradas ilegalmente pela Abin paralela durante a gestão Jair Bolsonaro

"Nosso PR imbrochável já assinou a porra do decreto?"

Marcelo Araújo Bormevet, policial federal preso por suspeita de arapongagem, em mensagem de dezembro de 2022, resgatada por investigadores da PF, na qual perguntava se o então presidente Jair Bolsonaro já havia assinado a minuta de decreto golpista para continuar no poder

"O grupo especial de Lula na Polícia Federal ataca novamente"

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador e filho de Jair Bolsonaro, reagindo à denúncia de que a estrutura da Abin teria sido utilizada, no governo do pai, para sua defesa no processo que respondia pela prática da rachadinha na Assembleia do Rio. Ele diz ter sido vítima de criminosos que acessaram ilegalmente seus dados sigilosos

"Vocês me fazem forte mesmo quando eu não preciso ser. Obrigada por tantas mensagens, flores, textos diálogos, vídeos e desabafos"

Iza, cantora, agradecendo aos gestos de carinho dos fãs após tornar público, em suas redes sociais, que estava sendo traída pelo namorado, e jogador de futebol, Yuri Lima. Ela está grávida de seis meses

"Assumo toda a minha merda, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso"

Yuri Lima, assumindo seu erro, mas negando que tivesse um relacionamento fixo com a influencer Kevelin Gomes

"Gostava muito de ir na Leão do Sul, desde rapazinho. E ficou na minha cabeça: um dia eu vou colocar um negócio desse para mim"

Manoel Holanda, proprietário do Maraponga Mart Moda, explicando sua decisão de, aos 85 anos, abrir uma pastelaria dentro do seu shopping destinado a atacadistas

"O Brasil não sabe o que é o Brasil ainda"

Alex Atala, chefe de cozinha brasileiro com projeção internacional, em entrevista às Páginas Azuis do O POVO