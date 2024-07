"A minha reflexão já tá finalizada. Eu defendo, e defendo veementemente, que o partido tem que lançar candidatura no primeiro turno"

Célio Studart (PSD), deputado federal e pré-candidato à prefeitura de Fortaleza, reafirmando disposição de disputa e minimizando movimentos da cúpula por uma aliança com PT já no primeiro turno

"Depois de 'soltar a pérola': quer bater em mulher, vá bater em outro lugar; agora o persona non grata insinua que se o agressor de mulheres torcer para um certo time 'está tudo bem'"

Michelle Bolsonaro, em suas redes sociais, criticando e ironizando declaração do presidente Lula que lamentou o aumento da violência doméstica mulher após jogos de futebol e, numa tentativa de fazer brincadeira (de mau gosto), alegou que isso poderia se justificar apenas no caso de um torcedor corintiano

"O áudio mostra só as minhas advogadas comunicando as suspeitas de que um grupo agia com interesses políticos dentro da Receita Federal, com o objetivo de prejudicar a mim e a minha família"

Flávio Bolsonaro (Republicanos), senador, ao comentar quebra de sigilo de conversa de dentro do Palácio do Planalto, com a presença do então presidente da República, mostrando um acerto para livrá-lo de denúncia no caso das rachadinhas

"Primeiro que essa gravação não foi clandestina. Havia o aval e o conhecimento do presidente"

Alexandre Ramagem, depurado federal pelo PL pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro e que era chefe da Abin no governo Bolsonaro, minimizando áudio tornado público por decisão do ministro Alexandre de Moraes na qual, dentro do Palácio do Planalto, discutia-se, com a presença do presidente, uso de estruturas do Estado para defesa do senador Flávio Bolsonaro no processo das rachadinhas

"Se eu não tivesse virado a cabeça naquele momento, aquele assassino teria atingido o seu alvo. E nós não estaríamos juntos aqui hoje. [...] Tive Deus do meu lado"

Donald Trump, falando do atentado que sofrera dias antes ao discursar na convenção e aceitar a indicação do Partido Republicano como candidato à presidência dos Estados Unidos

"Sou grato por não ter vacilado, não ter piscado e não ter sido baleado"

Doug Mills, fotógrafo do New York Times, que tirou foto histórica de Trump com rosto sangrando e levantando o punho, instantes após ter sido atingido por disparos durante comício na Pensilvânia

"Isso empobrece a democracia. Ao invés de ficar analisando se alguém ganha, temos que ter certeza que a democracia perde. Os valores do diálogo e do argumento, de sentarem em uma mesa de forma diplomática vai indo pelo ralo"

Lula, ao condenar o atentado contra Donald Trump nos Estados Unidos

"Não há lugar nos Estados Unidos para esse tipo de violência, para qualquer tipo de violência. Ponto final"

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, na sua primeira manifestação sobre o atentado sofrido pelo seu adversário na corrida pela Casa Branca. O evento, inclusive, aumentou a pressão no partido Democrata para que ele desista e seja substituído por um nome mais competitivo

"O Ceará é minha vida"

Richard, nascido em São Paulo, goleiro do Ceará Sporting há cinco anos, falando do amor pelo clube em entrevista às Páginas Azuis do O POVO

"Estou muito feliz por finalmente você ter encontrado alguém com quem realmente se sente muito confortável e seguro. Não importa se é homem ou mulher"

David Schumacher, filho do ex-piloto de Fórmula-1 Ralf Schumacher, depois do pai tornar público seu relacionamento com outro homem

"Estou aqui pra dizer que eu e minha esposa, estamos bem! Tá tudo bem, graças a Deus"

Negro Di, humorista e influencer, em suas redes sociais após ter a prisão decretada pela justiça e antes da polícia prendê-lo em Santa Catarina. Acusado de aplicar golpes através de rifas virtuais, é mais um que se diz vítima de suas posições políticas

"Se não querem que a Venezuela caia em um banho de sangue, em uma guerra civil fratricida causada pelos fascistas, precisamos garantir a maior vitória da história eleitoral do nosso povo"

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, em declaração considerada ameaçadora sobre o processo eleitoral em seu país, no qual tentará mais um mandato no próximo domingo, dia 28