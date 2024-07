"Esse ambiente nos alerta para os riscos da segurança cibernética, e nos lembra ser essencial a regulamentação da inteligência artificial"

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado Federal, defendendo a votação de texto de sua autoria que regulamenta o uso da Inteligência Artificial (IA) no Brasil, referindo-se ao apagão cibernético recente que assustou o mundo

"Nada, absolutamente nada, pode atrapalhar a salvação da nossa democracia, incluindo a ambição pessoal"

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, em discurso no qual confirmou desistência da candidatura, mesmo afirmando que merecia um segundo mandato

"Se começarmos a abrir vantagem para Kamala, eles vão trazer um terceiro candidato?"

Donald Trump, candidato do partido Republicano à presidência dos Estados Unidos, ironizando a decisão democrata de substituir Joe Biden como candidato

"Vim aqui para assegurar uma coisa a vocês: nós vamos vencer"

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, durante discurso no Congresso dos Estados Unidos, que aconteceu sob críticas de setores progressistas e em meio a protestos, inclusive de judeus norte-americanos que criticam a ação do seu governo em Gaza

"Girão tem uma dívida de gratidão com o Wagner"

Danilo Forte (UB-CE), deputado federal e coordenador da campanha do Capitão Wagner à prefeitura de Fortaleza, cobrando do senador Eduardo Girão (Novo) que abra mão da candidtura em favor do ex-deputado federal

"Se agora o Ciro chegou, não acho que devo sair do palanque onde sempre estive"

Carmelo Neto, deputado e presidente do PL no Ceará, comentando a aliança com o PDT de Viro Ferreira Gomes em torno da campanha pela reeleição de Glêdson Bezera (Podemos) como prefeito de Juazeiro do Norte

"Aliança esdrúxula e divisão de palco estranha"

Flávio Torres, pedetista histórico, ex-presidente do partido no Ceará, citicando a aliança com bolsonaristas em Juazeiro do Norte

"Para mim, Evandro Leitão, Sarto, Capitão Wagner, são todos linhas de esquerda"

Doutora Silvana, deputada estadual, ao defender candidatura de André Fernandes a prefeitura de Fortaleza

"Está sendo realmente uma viagem. Eu estou muito feliz, muito surpresa com tanto carinho e muito impressionada com a qualidade dessa novela "

Malu Mader, atriz, ao comentar repercussão entre o público após passar oito anos afastada das novelas

"Eu estava com um aneurisma da aorta ascendente torácica, num nível muito perigoso. Que, a qualquer momento, por eu não estar com nenhum sintoma externo detectável, poderia ter o rompimento da minha aorta"

Otaviano Costa, ao descobrir aneurisma na aorta.

"Um ator cismou comigo num grau...Teve uma vez, em uma carona, que ele falou: 'Eu te pago, quanto você quer para ficar comigo?'"

Cláudia Mauro, atriz, ao revelar ter sofrido assédio de colega durante as gravações da Escolinha do Professor Raimundo

"Vocês que me viram como meteoro da paixão, agora me veem como pai. Que doideira"

Luan Santana, ao falar, pela primeira vez, sobre o anúncio de que a namorada Jade Magalhães está grávida e de que será pai