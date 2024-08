"O Brasil é uma das maiores vítimas das mudanças climáticas"

Philip Fearnside, nascido nos Estados Unidos e há 60 anos residindo no Brasil, pesquisador com longa trajetória de luta pela manutenção da Amazônia em entrevista às Páginas Azuis do O POVO

"É preciso reconhecer: não há democracia sem partidos fortes"

Samuel Arruda, Procurador Regional Eleitoral,, defendendo, em artigo no O POVO, um resgate da ideia de que as agremiações políticas precisam ter plataforma, programa e legitimidade

"Para que ninguém bote amarras em mim"

Enfermeira Ana Paula, ao anunciar sua saída do PSB apenas quatro meses depois de se filiar ao partido. Ela era cotada como provável vice de Evandro Leitão, candidato do PT, mas não se comprometeu em apoiá-lo depois de ter sido preterida.

"Não tenho a menor noção do que eles (influenciadores) são, juro por Deus. Eu não entendo o que eles são meu amor. Influencer sou eu"

Suzana Vieira, sobre a invasão de influenciadores digitais nas novelas da Rede Globo, emissora da qual ela faz parte, segundo destaca, há 40 anos

"Saber que eu dei

trabalho para a Simone é legal, né!? (risos) Mano,

é a melhor do mundo.

A Simone é um fenômeno"

Rebeca Andrade, ginasta brasileira reagindo aos fartos elogios que recebeu da rival após disputa dura entre as duas pelo ouro, nos Jogos Olímpicos de Paris, no individual geral

"Não quero mais competir com a Rebeca, estou cansada (risos). Ela fica muito próxima, nunca tive uma atleta tão próxima de mim"

Simone Biles, norte-americana que para muitos é considerada a maior ginasta de todos os tempos, dizendo, ao lado da brasileira, que nunca teve uma adversária tão difícil de superar

"Você não ganha 100m livre por um corpo de distância daquele jeito. Não é humanamente possível abrir por um corpo de distância nessa prova!

Brett Hawke, técnico do time australiano de natação, manifestando-se inconformado com a vitória do chinês Pan Zhanle nos 100m livre em Paris, após quebrar o próprio recorde mundial. O tempo foi 1s08 menor que o segundo colocado

"Deu certo mãe, eu consegui pai, foi pela vó"

Beatriz Souza, judoca brasileira falando com os pais pelo celular sob olhar dos jornalistas, ainda na área do tatame, e dedicando o ouro que acabara de ganhar na categoria acima de 78 quilos à vó, falecida há dois meses

"Você quer briga, Elon Musk? Estou pronto, sou filho de (Simón) Bolívar e (Hugo) Chávez, não tenho medo de você"

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, chamando o empresário Elon Musk para uma briga, no sentido literal, como meio de tirar as diferenças políticas entre os dois. Ele acusa Musk, dono da rede social X, ex-twitter, de ser um dos líderes de um movimento que tenta desestabilizar politicamente o país

"Aceito"

Elon Musk, respondendo ao desafio de Maduro, que o chamou para uma luta. Ainda não se sabe como a situação poderia se materializar

"Eu vejo a imprensa brasileira tratando como se fosse a Terceira Guerra Mundial, mas não tem nada de anormal"

Luiz Inácio Lula das Silva, presidente do Brasil, em declaração polêmica sobre a situação na Venezuela, aparentemente tentando minimizar os acontecimentos. No mesmo contexto, ele exigiu transparência de Maduro e das autoridades venezuelanas

"Precisa ser uma meta desafiadora, mas também não pode ser uma meta impossível"

Roberto Sá, secretário de Segurança Pública e Defesa Social, anunciando, durante participação no programa Debates do Povo, da rádio O POVO CBN, a volta das metas de redução de crimes no Ceará. Segundo ele, o novo modelo deve ser colocado em prática até o final do ano