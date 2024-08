“Se há algo que tenho vaidade é de ter sido casada com o Coronel”

Silvânia Bezerra, empresária e candidata a vice-prefeita de Fortaleza pelo Novo, falando dos quase 30 anos de relacionamento com Adauto Bezerra, de quem é viúva

“Pode ser que o Lula seja tetra: quatro derrotas seguidas em Fortaleza, mesmo comparecendo em boa parte delas”

André Figueiredo, presidente estadual do PDT, lamentando a decisão do presidente Lula de vir participar da campanha do PT em Fortaleza, mas minimizando seus efeitos. Além de adiantar que o partido não deve deixar a base em Brasília devido à situação

"Nós podemos ganhar as 183 cidades, se não ganhar Fortaleza, a guerra está declarada em 2026"

De Assis Diniz, deputado estadual e líder do bloco do PT na Assembleia Legislativa

"Eu gostaria de dizer à Maria da Penha, em nome da justiça brasileira, que é preciso reconhecer que no seu caso ela tardou e foi insatisfatória. Portanto, nós lhe pedimos desculpas pela demora em punir os culpados"

Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, em fala no dia que a lei Maria da Penha completava 18 anos.

"Então Jordan estava tipo: 'Deveríamos nos curvar a ela?'. Então nós pensamos: 'Vamos fazer isso agora?'. E foi por isso que fizemos"

Simone Biles, ginasta dos Estados Unidos, medalha de prata na prova do solo, explicando sobre a decisão tomada com a conterrânea Jordan Chiles, que ganhara bronze, de reverenciar a brasileira Rebeca Andrade no pódio.

"Então estou muito orgulhosa, orgulhosa do pódio, orgulhosa das mulheres, orgulhosa de mim, de tudo que a gente tá construindo"

Rebeca Andrade, após ganhar medalha de ouro na ginástica feminina durante os Jogos de Paris. Ela é a maior medalhista olímpica do Brasil

"Eu temo muito que possa haver um conflito muito grave. Não quero usar a expressão guerra civil, mas temo muito"

Celso Amorim, sobre futuro político na Venezuela, onde esteve para acompanhar as eleições como representante do presidente Lula, de quem é assessor internacional

"Vou eliminar o WhatsApp do meu telefone para sempre, pouco a pouco vou passar meus contatos para o Telegram, o WeChat"

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, anunciando a decisão de sair do WhatsApp. Alguns dias depois suspenderia no país a rede social X (ex-Twitter)

"Sem filtro. Estou tão felizinha com a minha pele!"

Carolina Dieckmann, atriz, ao postar em suas redes sociais uma foto sem qualquer tipo de alteração

"Não sei o que aconteceu. Mas deu uma caída na qualidade"

Daniel Filho, ex-diretor de novelas da Globo, da época de ouro da emissora, sobre a qualidade das atuais novelas

“É óbvio que eu não tenho que me reconhecer nesse cara e nessa história”

Silvério Pereira, ator cearense, dizendo que interpretar o Maníaco do Parque, em filme que está para ser lançado, foi um dos maiores desafios de sua carreira

"Foi uma experiência importantíssima, mas não repetiria"

Regina Duarte, atriz, sobre ocupar cargo no Governo Federal, como chegou a fazer na gestão de Jair Bolsonaro