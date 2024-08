"Ele era lindo, o Tito, viu? O Tito era lindo. E não é porque fosse meu irmão, não. É porque ele era lindo mesmo"

NIldes Alencar, professora, ex-vereadora e presidente do Comitê Feminino pela Anistia no Ceará, entrevistada pelas Páginas Azuis, do O POVO, em fala emocionada sobre a relação com, o irmão, Frei Tito de Alencar, vítima da ditadura militar e cuja morte está completando 50 anos

"Duas semanas com o ar mais livre"

Emmanuel Macron, presidente da França, comemorando o que definiu como êxito dos Jogos Olímpicos de Paris, encerrados domingo passado

"Por eu ser trans, senti que rolou um preconceito. Se eu não fosse trans, com certeza teriam me ajudado"

Jéssica da Silva Lima, cratense, 33, mulher trans incriminada, em 2015, pela morte violenta de um morador de rua em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, acusação da qual está inocentada nove anos depois.

"Às vezes me vejo reclamando de subsídios malucos para rico, isso é um absurdo. E se isso me coloca à esquerda, beleza, eu fico à esquerda"

Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central durante entrevista ao programa O POVO News, do canal do O POVO no Youtube

"Seria esquizofrênico eu, como presidente

do TSE, me

auto-oficiar"

Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news no Supremo, defendendo-se das acusações de ter atuado fora do rito para perseguir bolsonaristas quando acumulava o cargo de presidente do TSE

"A ideia de que foram iniciativas tomadas à margem da lei é completamente equivocada. É uma desinformação jurídica"

Luis Roberto Barroso, presidente do STF, saindo em defesa do ministro Alexandre de Moraes

"Não é bom para o Alexandre o que aconteceu"

Ives Gandra Martins, jurista em geral associado ao pensamento dos bolsonaristas, avaliando que o que pesa contra o ministro do STF é apenas o precedente que se criou. Quanto ao fato de recorrer a auxiliares do TSE, para ele, não há nenhuma anormalidade

"O que é claro: É algo pessoal do Alexandre de Moraes comigo. Só não enxerga quem não quer"

Jair Bolsonaro (PL),

ex-presidente da República, atribuindo a uma perseguição pessoal parte das ações do ministro Alexandre de Moraes que o atingem no inquérito das fake news

"O nosso povo brasileiro é um povo religioso, de fé, a ampla maioria é cristão, mas temos outras religiões"

Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, explicando seu apoio a projeto de indicação aprovado na Assembleia que prevê a oferta de livros cristãos nas bibliotecas públicas estaduais. segundo ele, não é apenas a Bíblia Sagrada

"Não é compatível com a Constituição Federal"

Flávio Dino, ministro do STF, em trecho do despacho no qual decide suspender a execução de emendas impositivas, irritando parlamentares no Senado e na Câmara

"Só posso reconhecer se foi democrática se eles botarem a prova de que houve uma eleição"

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente da República, reforçando a cobrança do governo brasileiro pela apresentação das atas de votação pelas autoridades eleitorais da Venezuela

"O governo Bolsonaro, aliado à extrema direita fascista da Venezuela, também gritou fraude e não aceitou a derrota. Foi o Tribunal no Brasil que decidiu"

Nicolás Maduro, reagindo à proposta do presidente Lula, apoiado por outros países, de realização de nova eleição na Venezuela. O assunto, disse, será resolvido pelo tribunal de seu país, como aconteceu no caso brasileiro