"Acho que tem boas balizas, bons trilhos, e que melhoram o sistema, para frente"

Flávio Dino, ministro do STF, sobre reunião entre poderes para discutir o tema da imposição de emendas parlamentares, como efeito de decisão sua suspendendo todas as liberações

"Primeiro é cumprir o dever de governador. É um dever garantir que essa agenda seja plenamente cumprida"

Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, sobre a atuação que pretende ter durante campanha eleitoral de 2024.

"Ele bate lateral, faz o gol de cabeça, como juiz, valida, embora haja uma queixa de impedimento, e faz ele mesmo a perícia do VAR no lance"

Ciro Gomes (PDT), ex-presidenciável, assumindo uma posição crítica contra Alexandre de Moraes por sua atuação como relator do inquérito das fake news

"Suas atitudes, pautadas pelo vigor, comprovaram-se valorosas na manutenção do Estado Democrático de Direito"

Nelson Jobim, 78 anos, ex-ministro do STF, em nota oficial para esclarecer sua posição em relação à atuação de Alexandre de Moraes após declarações iniciais sobre o assunto que pareceram críticas

"Eu espero que a pessoa que venha me suceder aqui não seja julgada nem pela cor da camisa com a qual votou, nem pelas reuniões que fez, nem pelos jantares que fez, e sim pelas decisões técnicas que tomou"

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, indicado por Jair Bolsonaro, que concluiu mandato no final do ano, queixando-se de críticas recebidas por uma alegada atuação política

"Ele me esculhambava. Dizia que a diferença entre Lula e eu se resumia a um dedo e me chamou de quadrilheiro. Mudou de lado na reta final da campanha, isso é falta de caráter"

Jair Bolsonaro (PL), em entrevista ao site Metrópoles, criticando Pablo Marçal, candidato à prefeitura de São Paulo que ainda tenta ter seu apoio

"Se me falta caráter, ele pode me ensinar. Ele me fala o que é que precisa que estou à disposição para aprender"

Pablo Marçal (PRTB), candidato à prefeitura de São Paulo, reagindo, em entrevista coletiva, à crítica do ex-presidente Bolsonaro

"Vamos trabalhar diligentemente para o melhor resultado possível com as propostas do Senado"

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, elogiando o resultado final das articulações com o Congresso que levaram ao texto aprovado de reoneração fiscal

"Eu sofro muito quando erro"

Marcelo de Lima Henriques, árbitro de futebol, carioca, vinculado hoje à Federação Cearense, em entrevista às Páginas Azuis

"Ele tinha vergonha de ser bondoso. Isso eu te garanto pelos 70 anos de amizade que tivemos: ele era uma pessoa boa"

Carlos Alberto de Nóbrega, sobre Sílvio Santos, de quem era amigo há pelo menos sete décadas, em meio à repercussão pela morte do apresentador Sílvio Santos

"Acho a liberação das mulheres maravilhosa, o combate ao racismo maravilhoso, mas o politicamente correto castrador. Ninguém pode dizer para mim que é feio que eu diga tal coisa"

Boni, empresário e ex-diretor da Globo, em defesa do seu conceito de liberdade de expressão

"Estou adorando ficar sozinha. Tenho repensado tantas coisas, não só da última relação, mas de todas que eu já tive. Acabamos criando um padrão, fico aqui analisando, vendo sinais..."

Luana Piovani, polêmica atriz brasileira, hoje morando em Portugal, ao falar de sua fase solteira.