"O Paulo mostrou que a arte pode ser em um bar, misturada à vida, ele não separou a arte da vida. Isso me traz ensinamento muito grande"

Glória Diógenes, socióloga, que está lançando livro de homenagem à memória do irmão, saudoso humorista Paulo Diogenes

"Está aí a ponte 100% e segura, feita dentro de um prazo recorde, antes do final do ano, que era o prazo de entrega"

Samuel Dias, secretário de Infraestrutura e Fortaleza, ao comandar o evento que marcou a conclusão das obras de restauro da Ponte dos Ingleses e criticar a postura do governo do Estado

"Somente através da educação podemos transformar a cultura machista e patriarcal na qual vivemos e começar a construir uma nova cultura de paz"

Maria da Penha, cearense que é referência nacional sobre o tema da violência contra a mulher, pelo seu exemplar e trágico caso, defendendo a urgência do tema dos direitos humanos ser inserido nos currículos escolares

"O instrumento é bom, as redes sociais, mas vem sendo instrumentalizado"

Alexandre de Moraes, em meio a uma disputa com o X (ex-twitter), admitindo a importância das redes sociais, mas queixando-se do mau uso que ela tem proporcionado

"Quem ele pensa que é?"

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, referindo-se ao empresário Elon Musk, dono do X (ex-twitter), que se recusava, até sexta-feira, a cumprir decisões da justiça brasileira

"Bom momento para uma audiência no Congresso dos EUA"

Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PL-SP, sugerindo, sem muito respeito pela autonomia do País cujo Congresso integra, uma intervenção externa para resolver o problema entre a justiça brasileira e o empresário Elon Musk

"Alexandre de Moraes é um ditador

malvado que faz cosplay de juiz"

Elon Musk, empresário e dono do X (ex-twitter), em post provocativo e desrespeitoso na sua rede social contra o ministro do STF que tenta enquadrá-lo nas leis brasileiras

"Posso dizer que transformou não só minha vida, mas a de todos até aqui"

Bia Souza, judoca e medalhista olímpica de Ouro em Paris, ao ressaltar a importância do Bolsa Atleta durante participação de evento com o presidente Lula, em, Brasília

"Queremos justiça para Jordan"

Simone Biles, estrela norte-americana da ginástica, saindo em defesa da compatriota Jordan Chiles, que perdeu a medalha de bronze ganha em Paris por causa de um recurso, acatado, da romena Ana Maria Barbosu, que herdou a premiação

"Hoje, uma parte de mim morre com você"

Selena, mulher do lateral esquerdo do Nacional (UR), Juan Izquierdo, que sofreu um ataque cardíaco durante jogo contra o São Paulo, no Morumbi, e viria a morrer alguns dias depois

"Eu já estaria feliz com ouro, mas estou muito feliz porque eu amassei a prova, mandei muito bem"

Gabriel Araújo, nadador que ganhou a primeira medalha de Ouro para o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris na prova dos 100m costas