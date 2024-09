"Tenho um dom que cura a humanidade"

Pajé Raimunda Tapeba, primeira mulher a se tornar pajé de um povo indígena de etnia cearense, o povo Tapeba

"O partido decidiu pela suspensão da filiação do candidato devido à gravidade dos fatos que, caso confirmados, são condenáveis sob todas as formas"

Direção do PT, em nota oficial, comunicando a suspensão de Eliomar Cardoso, candidato a vereador em Iguatu que simulou o próprio sequestro

"Falaram em acidente"

Frederico Saavedra, ex-médico presidencial durante a gestão de Alberto Fernandes, admitindo ter atendido a ex-primeira dama Fabiola Yañez com hematomas em junho de 2021, mas negando saber que ela seria vítima de violência doméstica

"A tecnologia não substitui pessoas. Quem substitui pessoas são outras pessoas que utilizam a tecnologia de uma maneira melhor"

Martha Gabriel, autora de best sellers como "Você, Eu e os Robôs: como se transformar no profissional digital do futuro", rebatendo visões fatalistas quanto ao acelerado desenvolvimento da chamada Inteligência Artificial durante palestra no 14º Futura Trends, em Fortaleza

"A mãe tá enjaulada"

Deolane Bezerra, influenciadora presa em operação policial que apura lavagem de dinheiro e jogos ilegais, através de carta aberta que publicou em sua página do instagram, onde tem 20 milhões de seguidores

"É preciso sair um pouco dessa narrativa de que a educação é importante, mas na prática, quando chega o orçamento do MEC lá no Congresso Nacional cortam R$ 1,5 bilhão"

Camilo Santana, ministro da Educação, defendendo que o discurso dos parlamentares de prioridade seja transformada em mais recursos para o setor

"Não acho que haverá um imposto global porque não temos um governo global"

Bill Gates, bilionário norte-americano, dizendo favorável à proposta do presidente brasileiro Luiz Inácio da Silva da criação de um imposto para os super-ricos. Em entrevista à Folha de S. Paulo

"Estou assustada

com o que

vem por aí"

Fernanda Torres, impactada pela boa recepção do filme brasileiro 'Ainda estou aqui', de Walter Sales Jr, do qual participou como atriz principal. O filme e ela saíram consagrados de Veneza

"É um processo extremamente lento e ainda vai levar um tempo até que eu recupere totalmente a visão no olho afetado"

Elton John, lendário cantor inglês, ao anunciar que se recupera bem de uma grave infecção nos olhos

"Muito triste……Descanse em paz, querido gênio"

Milton Nascimento, manifestando-se nas redes sociais sobre a morte do músico e compositor brasileiro Sérgio Mendes

"Precisamos que a comunidade internacional, especialmente o Brasil e o presidente Lula, eleve suas vozes para que termine a repressão"

Maria Corina Machado, líder oposicionista na Venezuela, impedida de disputar as eleições de julho, durante entrevista à televisão brasileira

"Nem insista"

Alexandre de Moraes, ministro do STF, durante conversa reservada com o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, que, segundo testemunhas, tentava convencê-lo a rever decisão que suspende o funcionamento da plataforma X (ex-twitter) no Brasil