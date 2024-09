"As novelas conduziram a revolução dos costumes"

Aguinaldo Silva, dramaturgo e novelista de produções com grande audiência da TV, em entrevista às Páginas Azuis, do O POVO

"Eu poderia até ser a primeira, mas eu não queria ser a única"

Ana Eugênia, primeira mulher do quilombo do Veiga e a primeira da família a entrar em uma universidade, como aluna do curso de Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará (Uece)

"Sem chão

e com medo"

Pamela Silva, viúva do tesoureiro do PT Marcelo Arruda, assassinado pelo policial penal Jorge Guaranho em 2022, reagindo à decisão da Justiça do Paraná de conceder habeas corpus ao responsável pela morte violenta do marido dela

"Meu caminho para a cura e para a recuperação total é longo, e devo continuar a receber cada dia como é"

Kate Middleton, princesa de Gales, ao revelar fim do tratamento contra câncer, em Londres

"Nosso País tem grandes desafios e esse é um chamado de muita responsabilidade. Temos muito trabalho pela frente e sigo esperançosa, com o compromisso de uma vida na luta por direitos"

Macaé Evaristo, nova ministra dos Direitos Humanos., no post nas redes sociais em que confirmava o convite para substituir Silvio Almeida e sua decisão de aceitá-lo

"Foi uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por parte do delegado. [...] Eu não posso falar sobre o processo. Fui calada"

Deolane Bezerra, após ser solta para cumprir prisão domiciliar. Devido à declaração, ela, investigada por lavagem de dinheiro, acabaria sendo levada de volta à cadeia

"Compromisso deles é com as grandes fazendas"

Presidente Lula, em discurso durante a cerimônia de retorno do manto Tupinambá ao Brasil, no Rio de Janeiro, criticando o Congresso Nacional pela decisão, no fim do ano passado, de derrubar seu veto sobre o Marco Temporal

"Nem adianta tentar plantar [dúvidas] porque já foi várias vezes testado e, de todos os exames feitos, se tem a proclamação verdadeira da inviolabilidade

da urna"

Carmen Lúcia, presidente do TSE, durante cerimônia de lacração do sistema das urnas eletrônicas

"Meu coração não conhecia isso"

Memphis Depay, atleta holandês, de 30 anos, ao explicar em coletiva de apresentação sua escolha pelo Corinthians, dispondo de propostas de clubes europeus, e falar da sensação que tem experimentado desde a chegada ao Brasil com a recepção dos torcedores

"Daqui a Terra parece um mundo perfeito"

Jared Isaacman, primeiro civil a caminhar no espaço.

"Determinei ao nosso secretário da Segurança pública rigorosa apuração deste lamentável episódio"

Elmano de Freitas, governador do Ceará, após morte de mulher em desocupação de terreno no bairro Carlito Pamplona

"São 25 anos dedicado a música, todos vocês sabem da minha luta para chegar até aqui... Abuso de poder e fake news eu não vou permitir... Sou honesto"

Gusttavo Lima, cantor, após sua empresa, Balada Eventos, ser investigada em esquema de lavagem de dinheiro