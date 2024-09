"Foram horas tensas de coação, chantagem e pressões. Nesses momentos, pensei que poderia ser mais útil livre do que detido"

Edmundo González Urrutia, candidato da oposição na Venezuela, hoje exilado na Espanha, explicando o documento apresentado pelo governo de Caracas no qual diz acatar o resultado que dá vitória a Nicolás Maduro. Um papel sem validade, diz, apesar de reconhecer sua assinatura nele

"Colocando ali vídeos antigos dele, como ele era um youtuber, ele cheirando ali um sal. Enfim, besteira de adolescente"

Nikolas Ferreira, deputado federal (PL-MG), saindo em defesa de André Fernandes e criticando Capitão Wagner, do União Brasil

"E ninguém está nem tentando assassinar Biden/Kamala"

Elon Musk, bilionário que é dono do X (ex-twitter), em post que logo depois de publicar apagaria, estranhando que apenas Donald Trump, seu candidato à presidência nos Estados Unidos, é alvo de atentados na atual campanha.

"O Ceará ganhou isso por mérito dos cearenses e das gestões responsáveis que passaram pelo governo. Não havia outro lugar"

José Múcio, ministro da Defesa, ao explicar a decisão do governo federal de instalar uma unidade do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA)

"Eu nunca vi na história dos povos alguém parar uma guerra por teto fiscal"

Flávio Dino, ministro do STF, reagindo com espanto às críticas que recebeu por ter decidido que o governo deve retirar do teto de gastos os créditos extraordinários abertos para as ações de combate emergencial às queimadas. O valor supera R$ 500 milhões e, segundo ele, a luta é contra uma perspectiva de 'fim do mundo'

"Eu era muito convicta em relação à maternidade, agora não sei mais...Sou uma pessoa bem pessimista em relação ao futuro da humanidade mesmo"

Sophia Abrahão, atriz, dizendo ter revisto seus planos de ser mãe diante do cenário projetado pelas mudanças climáticas e seus impactos. Ela chegou a congelar óvulos ano passado, mas está repensando se levará a ideia adiante

"É o reconhecimento da importância do trabalho que eu venho realizando. Também é gratificante estar entre tantos nomes que admiro"

Ana Rute Ramires, repórter do O POVO, classificada entre as jornalistas no TOP 3 do Prêmio Einstein Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar da região Nordeste. Ao lado de Beatriz Castro e Cinthya Leite, ambas de Pernambuco

"Meus colegas acreditam que isso não é uma situação específica do Brasil, todas as grandes democracias estão passando por isso"

Edemilson Paraná, brasileiro que é professor da LUT University, na Finlândia, e pesquisador na área de economia digital, um dos mais de 50 intelectuais de todo o mundo que assinaram manifesto de apoio ao Brasil na luta, via Judiciário, contra a rede social X (ex-twitter)

"Eu cansei. Cansei de me calar, cansei de me esconder e de me sabotar por diversas vezes devido a essa situação"

Clara Monteiro, ex-namorada do jogador Caio Paulista, do Palmeiras, acusando-o de agressões, que teriam acontecido no ano passado, quando eles estavam juntos. Ela é mãe de uma das três filhas do atleta